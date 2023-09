RC Lens : Thomasson déplore un départ au Mercato et situe le début du cauchemar des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Le RC Lens va mal. À deux jours du premier match de Ligue des champions contre le Séville FC (21h), les Sang et Or comptent déjà quatre défaites en cinq matches de Ligue 1 et pointent à une préoccupante 20e et dernière place du classement.

Il n’en faut évidemment pas plus à Adrien Thomasson pour tirer la sonnette l’alarme et situer le début de la dégringolade après une saison historique. « Ce qui s'est passé en 2022-2023 est amplement mérité. C'est surtout le match à Brest (2-3) qui nous reste en travers de la gorge cette saison, a-t-il analysé dans L’Équipe. On s'est écroulé après le penalty encaissé. Nous n'étions pas prêts, fragiles émotionnellement. Le premier grain de sable a provoqué d'énormes conséquences. »

Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Le départ de Fofana se fait sentir Aussi, l’ancien milieu de terrain du FC Nantes pense que le départ de Seko Fofana a déstabilisé l’équilibre du vestiaire du RC Lens. « En dehors du terrain, les leaders sont toujours là même si Seko (Fofana) est parti, déplore-t-il. Ils ont le même comportement, la même exemplarité. Après, Seko absorbait la pression et tirait l'équipe vers le haut par sa capacité à se transcender quand la compétition arrivait. » 🗞️ Voici la une du journal L'Équipe du lundi 18 septembre 2023

Pour lire l'édition : https://t.co/G0NinLYLts pic.twitter.com/JqweTRQ6uj — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 18, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Pleinement conscient des lacunes et du début de saison totalement manqué du RC Lens, le milieu de terrain Adrien Thomasson (29 ans) sait exactement quand tout a basculé dans le mauvais sens. Et qui manque au collectif artésien.

Bastien Aubert

Rédacteur