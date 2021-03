RC Strasbourg - AS Monaco (1-0) : Laurey est au nirvana et s'enflamme pour une recrue

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Un bon bol d'air frais sur la zone rouge. En venant à bout de l'AS Monaco, équipe en verve ces dernières semaines, le RC Strasbourg a fait un pas de plus vers le maintien. En conférence de presse, Thierry Laurey s'est enthousiasmé devant le visage de son équipe : "On ne s’est jamais senti en danger, c’est jouissif car en face c’est Monaco. On a très bien joué les uns pour les autres, c’est le niveau qu’on aurait aimé avoir dès le début de saison."

Héro de la soirée, Frédéric Guilbert a libéré le RCSA en fin de partie (90e+1). Laurey a eu des propos élogieux à propos de sa recrue hivernale : "Frédéric Guilbert a une grande confiance en lui, un très bon pied, il ose tenter des choses, c’est une très bonne pioche."