Le Real Madrid entretient sa légende avec une remontada d'anthologie face au FC Barcelone

Qu'on aime ou pas le Real Madrid, il faut lui reconnaître un savoir-faire sans pareil dans les grands rendez-vous. Cette équipe ne sait pas mourir. Elle s'amuse à déjouer les pronostics en toutes circonstances, plus particulièrement quand elles sont mauvaises. Car qui aurait payé sur une qualification merengue ce soir au Camp Nou, face à un FC Barcelone ayant battu à trois reprises les hommes de Carlo Ancelotti en 2023 (3-1 en Supercoupe d'Espagne, 1-0 au Bernabeu en demi-finale aller de la Coupe du Roi, 2-1 à domicile en Liga) ? Personne. Tout comme personne ne les aurait vus champions d'Europe la saison passée quand ils étaient menés 1-0 par le PSG à domicile en 8es de finale retour de la Champions League.

Un deuxième triplé en trois jours pour Karim Benzema

Ce soir, le Real Madrid a mis tous les ingrédients pour réussir une remontada dont il a le secret. Du talent offensif pour commencer, avec un Vinicius Jr intenable et provocateur comme jamais et un Karim Benzema létal devant le but. Le Brésilien a ouvert le score juste avant la pause sur une passe du Français, qui a inscrit les trois autres buts en seconde période. En plus de ce talent offensif, il y a eu la solidité défensive et une grinta de tous les instants, les Merengue répondant au défi physique imposé par les Barcelonais et ne se laissant pas intimider. Et puis, il y a eu ce soupçon de chance avec cette main d'Alaba dans sa surface non sifflée au bout de seulement cinq minutes. S'il y avait eu pénalty, le match aurait été certainement transformé. Il est d'ailleurs savoureux de noter qu'en pleine affaire Negreira, l'arbitrage a donné un coup de pouce à la Maison Blanche sur le terrain du principal accusé... Quoi qu'il en soit, ce Real éternel a bien mérité sa qualification. Le 6 mai, il affrontera l'Osasuna Pampelune en finale d'une Coupe du Roi dont il est devenu le grandissime favori.