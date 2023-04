Real Madrid, FC Barcelone, PSG, OM : l'UEFA dévoile les montants versés aux clubs en 2022

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Ce mercredi, l'UEFA tient un congrès à Lisbonne. L'occasion pour son président, Alexander Ceferin, de se faire élire pour un nouveau mandat sur acclamations, faute d'opposant. L'occasion également pour l'instance gouvernant le football européen de dévoiler les montants versés aux clubs engagés dans les compétitions continentales en 2021-22. Ce qui permet de voir le gouffre séparant la Champions League de l'Europa League. Vainqueur de la C1, le Real Madrid a récupéré un chèque de 133,709 M€ alors que l'Eintracht Francfort, qui a décroché la C3 a eu droit à... 38,018 M€. Plus de trois fois moins !

Le PSG a gagné dix fois plus d'argent que l'OM

Parmi les clubs engagés en Champions League, le PSG a gagné 92,153 M€, le FC Barcelone 64,652 M€ et le LOSC 67,198 M€. En Europa League, l'OL a eu droit à 17,97 M€ pour son parcours jusqu'en quarts de finale alors que l'OM, qui s'est arrêté en tour de poules, n'a perçu que 9,882 M€. Les Phocéens ont dû récupérer plus d'argent vu qu'ils ont par la suite atteint les demi-finales de l'Europa League Conférence mais cela reste tout de même loin des standards de la C1, plus que jamais la compétition où il faut être quand on veut avoir les caisses bien pleines...