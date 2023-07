Real Madrid - Mercato : Arda Güler encensé par un ancien Merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Arraché au FC Barcelone, Arda Güler fait sensation depuis son arrivée au Real Madrid. Le jeune turc épate aux entraînements et son arrivée suscite un énorme enthousiasme sur les réseaux sociaux avec le deuxième record historique de « likes » pour un transfert derrière le retour de CR7 à Manchester United.

« C'est un grand talent, un grand joueur de foot. Il va nous régaler »

Actuel coach d'Antalyaspor, Nuri Sahin, passé par le Real, partage cet enthousiasme... « Arda est un garçon incroyable, estime-t-il. Allah guide son chemin et on est tous très fiers de lui. Je suis sûr que l'on continuera de l'être. Il arrive dans le plus grand club du monde. Il a la chance de porter ce maillot et c'est un grand talent, un grand joueur de foot. Il va nous régaler. »

