Real Madrid, PSG - Mercato : la note grimpe à 400 M€ pour Mbappé, le club prend une décision radicale

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Malgré les incroyables remous provoqués par sa nouvelle sortie incendiaire contre le PSG, hier dans France Football, Kylian Mbappé devrait bien jouer une ultime saison en France. L'attaquant le dit depuis le début, même s'il aimerait sans doute quitter Paris le plus tôt possible. Le club de la capitale, lui, a trop besoin de sa star sur comme en dehors du terrain, car de nombreux sponsors ne sont présents que pour elle. Et enfin, Marca assure que le Real Madrid, après avoir refait ses comptes, n'a aucune intention de le recruter cet été car cela le placerait au bord de la ruine.

Rendez-vous le 1er janvier 2024

C'est vrai qu'hier, on apprenait que le club avait ouvert une ligne de crédit de 300 M€ dans une banque. Sauf qu'entre l'indemnité de transfert supérieure à 200 M€ et les exigences financière du clan Mbappé, la note serait plus proche des 400 M€. Beaucoup trop pour les Merengue, qui attendront donc sagement le 1er janvier 2024 pour signer un contrat avec le Tricolore. En agissant de la sorte, ils s'assureraient, en plus, de jouer un vilain tour au PSG, qui a budgété depuis longtemps l'indemnité de transfert pour Mbappé. Mais ça, c'est la vérité du moment. Au rythme où va ce feuilleton sans fin, un rebondissement pourrait avoir lieu demain...

Le calendrier du Real Madrid pour la saison 2023-24

😱El Real Madrid frena el fichaje de Mbappé: su precio, el doble de lo esperado



💰El delantero del #ParisSaintGermain costará más de los 200 millones de euros que se han hablado, y el club mantiene su postura

https://t.co/d9KGVEwWoL — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) July 8, 2023

Podcast Men's Up Life