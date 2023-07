Real Madrid, PSG - Mercato : un vieux dossier ressort et ternit l'image de Mbappé

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Kylian Mbappé et son clan sont en train de se forger une triste image. Celle de personnes prêtes à tout pour de l'argent alors qu'elles sont déjà immensément riches. La volonté de l'attaquant de rester un an de plus au PSG sans activer sa clause pour prolonger ne répondrait qu'à une logique pécuniaire. Il gagnerait 80 M€ de prime de fidélité en demeurant à Paris puis en percevrait une encore plus grande pour signer au Real Madrid (ou ailleurs) dans un an. Preuve que l'argent est un moteur chez lui, le natif de Bondy veut bien aller chez les Merengue dès cet été mais à l'unique condition d'obtenir l'équivalent de sa prime de fidélité.

Lui et sa famille voulaient une maison dans un quartier chic

En Espagne, on rappelle que ce rapport très spécial à l'argent n'est pas nouveau chez les Mbappé. Le média Relevo rappelle qu'en 2012, alors qu'il avait été invité par Zinédine Zidane à fêter son 14e anniversaire à Madrid, l'attaquant, influencé par ses parents, avait fait plusieurs demandes extravagantes aux yeux de la direction madrilène. Et notamment d'avoir une maison tout frais payés dans le quartier résidentiel de La Moraleja ainsi qu'une inscription au lycée français. La direction madrilène avait refusé ces revendications. Onze ans plus tard, elle est confrontée à de nouvelles envies, toujours plus élevées...

