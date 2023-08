Real Madrid, PSG - Mercato : Vinicius Jr prêt à un énorme sacrifice pour Mbappé ?

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Les choses s'accélèrent pour le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. D'un côté, le PSG veut continuer de le faire s'entraîner avec les lofteurs, quand bien même le championnat reprend dans une semaine. De l'autre, les Merengue n'hésitent plus à faire comme si le natif de Bondy allait bientôt arriver, en témoigne cette photo postée par Rodrygo, qui semble avoir passé la nuit dernière avec lui en Sardaigne, sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas tout...

Vinicius en pointe, cela laisserait le couloir gauche à Mbappé

Les médias espagnols ont relevé que Carlo Ancelotti avait tenté à plusieurs reprises de faire jouer Vinicius Jr en pointe lors de la tournée américaine. Un changement tactique tout sauf anodin. Faire jouer le Brésilien dans l'axe permettrait à Mbappé d'occuper son poste préférentiel, dans le couloir gauche. Interrogé sur le sujet, Carlo Ancelotti n'a cependant pas voulu lier ce changement à une arrivée prochaine de Mbappé : « Je dois faire une évaluation de cela et lui aussi. Le joueur aime jouer un peu plus à l’intérieur. Sur le côté, il fait la différence, mais à l’intérieur, il peut marquer plus de buts. Dans ces matches amicaux, Vini a très bien joué contre Milan et Manchester United. C’est vrai qu’il aurait pu avoir un peu plus de succès contre Barcelone, mais il a eu beaucoup d’occasions. Je ne sais pas s’il a eu ces occasions en jouant sur le côté, même s’il reste le meilleur dans ce domaine. C’est la présaison et si nous n’essayons pas des choses maintenant, nous ne pourrons pas le faire plus tard ».

