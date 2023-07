Rennes et Nice sur un joueur de Villa, Vieira a tranché pour Gameiro, Bayo sur le départ ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Le Stade Rennais et l'OGC Nice pensent à Dendoncker

Selon Foot Mercato, Rennes et Nice sont intéressés par Leander Dendoncker, le milieu belge, en manque de temps de jeu à Aston Villa. L'Ol, un temps intéressé, aurait laissé tomber la piste afin de jeter son dévolu sur Renato Tapia, le milieu de terrain péruvien du Celta Vigo.

RC Strasbourg : Vieira a tranché l'avenir de Gameiro

Kévin Gameiro aurait été reçu par Patrick Vieira, le nouvel entraîneur de Strasbourg. Selon les informations d'Alsasports, Viira a signifié à Gameiro qu'il souhaitait le conserver. « Le Racing doit désormais formuler une offre à celui qui est arrivé en fin de contrat le 30 juin dernier à Strasbourg – après deux saisons où il aura tout de même planté, pour son retour dans l’Hexagone, 21 buts en Ligue 1 », indique le média alsacien.

MHSC : Nicollin fixe un bel objectif à Der Zakarian

En conférence de presse, Laurent Nicollin a expliqué ses ambitions pour la nouvelle saison. « L’objectif on le fixera en fonction des départs et des arrivées. La seule chose qui est sûre, c’est le souhait de vivre une saison, un peu moins compliquée et tendue que la dernière avec un maintien acquis assez rapidement ou avec un écart assez conséquent. Après, on verra ce qui arrivera. Avec Michel Der Zakarian, on avait pris l’habitude de finir dans les 10 premiers, chaque année je dis la même chose, il faut faire mieux que l’année écoulée. Si on peut avoir une saison où nous sommes plus détendus et avec un peu plus de plaisir… » Le président du MHSC espère donc faire mieux que la 12e place de la saison écoulée.

Mais aussi...

Stade de Reims : Still est déjà plein d’ambitions

C’est avec un nouvel adjoint singulier que Will Still (30 ans) a dirigé la séance de reprise du Stade de Reims, hier matin : son frère Nicolas (26 ans). Pouvant déjà compter sur trois renforts – les attaquants Amine Salama (22 ans) et Oumar Diakité (19 ans) plus le gardien Ludovic Butelle (40 ans) – et bientôt quatre (Teddy Teuma, 29 ans), l’ambitieux entraîneur anglo-belge veut « énerver le plus de monde possible parmi les équipes du dessus » et « faire mieux que la saison dernière » (11e de L1). « On a pas mal d’éléments précis dans notre jeu qui demandent une adaptation fine et beaucoup de liens entre les joueurs », a expliqué Still, qui attend encore plusieurs recrues. En particulier un milieu offensif de poids pour occuper le flanc gauche de son 4-2-3-1. « Tactiquement, on doit avoir une idée de jeu très claire, avec un plan A, mais aussi un plan B, voire C, D, E ou F ». Histoire de faire face à toutes les éventualités.

AS Monaco : Scuro annonce déjà la couleur

Autant Paul Mitchell avait adoré répéter le mot « patience » lors de son arrivée en Principauté il y a quatre ans, autant Thiago Scuro a été droit au but. Le nouveau directeur sportif de l’AS Monaco n’a mis que cinq minutes pour énoncer l’objectif de la saison à venir : « Remettre le club en phase de groupes de la Ligue des champions, c’est très important de mettre ça dans la tête des joueurs. » « On n’aura pas un style si différent de la saison dernière », annonce le coach Adi Hütter, adepte, comme Philippe Clement avant lui, d’un football « dynamique, fait de transitions rapides ». « L’équipe a manqué d’un peu de chance, avec ce championnat conclu par une seule victoire lors des sept dernières journées, observe l’Autrichien. Au vu du nombre de buts encaissés (58 en L1), on doit apporter plus d’attention à la défense. Mais si on presse haut, on pourra avoir ce football agressif, qui inspire les spectateurs et amène les victoires. » Le recrutement épousera la même logique. « L’effet positif quand un club a une idée claire, c’est qu’elle reste la même au fil des saisons, rappelle Scuro. Notre façon de jouer va nous amener à un certain profil de joueurs : forts sur le plan physique, rapides, et efficaces dans la conquête du ballon. » Le programme est séduisant. Reste à le mettre en pratique.

FC Lorient : un départ de poids chez les Merlus

Selon L’Équipe, Arnaud Tanguy n'est plus le directeur général du FC Lorient. Il a appris ces dernières heures, par la voix de Loïc Féry, qu'il allait être limogé d'un poste qu'il occupait depuis l'été 2021. Cette décision aurait été prise par son président à la suite de plusieurs désaccords qui auraient eu lieu ces derniers mois entre Tanguy et Régis Le Bris, l'entraîneur lorientais.

Et enfin...

LOSC : Bayo vers l’Allemagne ?

Après avoir connu quelques péripéties lors de sa première saison sous le maillot du LOSC l’année dernière, Mohamed Bayo pourrait partir plus tôt que prévu. Selon Mia Toronski, l’attaquant des Dogues est suivi par plusieurs clubs allemands dont l’identité n’a pas filtré. On peut penser qu’il s’agit de formations évoluant en Bundesliga.

OGC Nice : un Diop ciblé, Ramsey de retour à Cardiff ?

Après avoir mis plusieurs mois à prendre vraiment ses marques, Aaron Ramsey pourrait quitter l’OGC Nice pour signer au Pays de galles. Selon Foot Mercato, l’ancien milieu d’Arsenal et de la Juventus Turin serait proche d’un retour à Cardiff City. Dans le sens des arrivées, le Gym serait intéressé par le profil de Mouhamed Diop, attaquant du Sheriff Tiraspol suivi aussi par Le Havre et l’ESTAC. Enfin, FM nous apprend que l'OGC Nice a refusé 6 millions d'euros venu d'Anvers pour Calvin Stengs.

Brest, Reims, MHSC : une recrue favorisée par Neymar Senior ?

Selon O Jogo, le Stade de Reims, le Styade Brestois et le Montpellier HSC sont intéressées par l’ailier brésilien du Sporting Portugal, Arthur Gomes. Âgé de 25 ans et sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien pensionnaire de Santos est arrivé à Lisbonne en 2022 en échange de 2,9 M€. Le média portugais indique que le joueur est déjà sur le départ, mais qu’il souhaite rester en Europe. Gomes est représenté par le père de Neymar Jr ! « Nous faisons le maximum pour l’envoyer dans un club où il pourra à nouveau travailler, s’entraîner et jouer. Ce n’est que le début, le mercato vient seulement d’ouvrir », a déclaré le père du numéro 10 du PSG.

