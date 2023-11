Équipe de France : le Mondial en Arabie saoudite déjà mis à mal par un puissant syndicat !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Si, faute de candidature pour s’y opposer et face au retrait de l’Australie, l’Arabie Saoudite a récupéré la Coupe du Monde 2034, la fronde commence déjà à s’organiser face à l’Etat pétrolier… Et la révolution pourrait bien venir des joueurs et pas seulement des organisations de défense des droits de l’homme.

La puissante PFA annonce une révolution des footballeurs de Premier League

En effet, comme le rapporte le Daily Mail, le très puissant syndicat des joueurs de Premier League, la Professional Footballers’ Association (PFA), a pris la parole pour dénoncer ce choix : « Les footballeurs pourraient se retirer de la Coupe du monde saoudienne 2034 en raison de problèmes de charge de travail. L’événement devant avoir lieu encore en hiver, ce qui obligerait à prolonger les campagnes nationales », a notamment fait savoir le directeur général de la PFA, Maheta Molango.

L’expérience du Mondial au Qatar mal vécue outre-Manche, Maheta Molango dénonce un « risque réel » pour les joueurs. S’il attend de connaître les détails du mondial saoudien, la PFA réclame déjà une «bien plus grande coordination autour de l’organisation du calendrier mondial des rencontres» : «Nous ne pouvons pas continuer à traiter les tournois et les compétitions de manière isolée. Il y a toujours un impact en chaîne. La Coupe du monde masculine au Qatar s’est déroulée pendant l’hiver européen, mais cela a été considéré comme une circonstance exceptionnelle. Si ce n’est pas le cas maintenant, nous devons bien comprendre ce que cela signifie pour la programmation du calendrier plus large et, surtout, l’impact sur les joueurs en termes de blessures et de condition physique. Nous ne sommes pas encore assez loin du Qatar pour évaluer cela, mais nous savons que les joueurs craignent de ne jamais avoir de répit. Allonger les saisons pour s’adapter au calendrier des tournois ne va évidemment pas aider ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life