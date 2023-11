Stade Rennais : Blas affole encore les compteurs... au FC Nantes !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Cet été, Ludovic Blas a pris un gros risque en quittant le FC Nantes pour le Stade Rennais. Il savait que ce choix serait très critiqué du côté des Canaris et que son arrivée ne serait pas forcément bien vue chez les Rouge et Noir, rivalité oblige. Pour le moment, le pari est perdant puisque le SRFC connaît une première partie de saison tellement décevante que Bruno Genesio a préféré laisser son poste d'entraîneur à Julien Stéphan. Quant au milieu offensif, il ne parvient pas à tirer son épingle du jeu (4 buts, 1 passe décisive en 15 matches toutes compétitions confondues).

Il est le 3e Canari le plus décisif depuis 17 ans

S'il veut se remonter le moral, Blas peut regarder les statistiques... du FC Nantes ! En effet, il demeure le troisième joueur le plus décisif de la Maison Jaune depuis 2006-07 avec 32 buts et 15 passes décisives. Le deuxième est Moses Simon (25 buts et 26 passes), le premier le défunt Emiliano Sala (42 buts et 13 passes). Être décisif, Ludovic Blas sait ce que c'est. Pas de raison, donc, que ce qui a fonctionné à Nantes ne réussisse pas à Rennes !

51 - Joueurs impliqués dans le plus de buts en Ligue 1 avec Nantes depuis 2006/07 :



🥇Emiliano Sala 55 (42 buts, 13 assists)

🥈Moses Simon 51 (25 buts, 26 assists)

🥉Ludovic Blas 47 (32 buts, 15 assists)



Canaris. #FCMFCN pic.twitter.com/MSP9CISOHI — OptaJean (@OptaJean) November 12, 2023

Podcast Men's Up Life