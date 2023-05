Stade Rennais - Mercato : le premier départ de l'été officialisé !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

"Prêté l’été dernier au FC Bâle, Andy Diouf, formé à l’Académie du Stade Rennais F.C., va poursuivre sa carrière chez l’actuel 5e de Super League Suisse. En effet, le FC Bâle a décidé de lever l’option d’achat du milieu de terrain âgé de 19 ans", a indiqué le club Rouge et Noir dans un communiqué. Le FC Bâle a décidé de lever l’option d’achat d’𝗔𝗻𝗱𝘆 𝗗𝗶𝗼𝘂𝗳, formé à l’Académie du SRFC. Le milieu de terrain âgé de 19 ans était prêté à l’actuel 5e de Super League Suisse depuis l’été dernier.



Bonne continuation Andy ! pic.twitter.com/soDcmQhTxu — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 2, 2023

Pour résumer Prêté cette saison avec option d'achat à Bâle par le Stade Rennais, Andy Diouf est définitivement un joueur balois. L'actuel cinquième du championnat suisse a levé l'option d'achat comprise dans son prêt.

Fabien Chorlet

Rédacteur