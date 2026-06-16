RC Lens : la première annonce de Toppmöller sur le Mercato

Lors de sa présentation au RC Lens, Dino Toppmöller s’est prononcé sur le mercato estival.

Dino Toppmöller est officiellement le nouvel entraîneur du RC Lens depuis ce mardi. Dans la foulée de l’officialisation de son arrivée dans l’Artois, le technicien allemand a été présenté à la presse en fin de matinée et a pu livrer ses premières impressions en tant que coach des Sang et Or.

S’il est revenu sur les raisons et les coulisses de son arrivée à Lens, tout en saluant le travail accompli par son prédécesseur Pierre Sage, Dino Toppmöller a également été interrogé sur ses attentes concernant le mercato estival.

« Le mercato ? J’ai confiance en Jean-Louis Leca »

« C’est une question que je ne pourrais répondre pour l’instant. J’ai vraiment confiance en ce club, en la cellule de recrutement, en Jean-Louis (Leca). Si on voit les derniers transferts, il y a un top travail derrière cela. On va discuter ensemble et faire les bons choix », a répondu l’ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort.

Le technicien de 45 ans a ainsi affiché sa confiance envers les dirigeants lensois et leur politique de recrutement. Avant d’éventuellement cibler certains profils, il semble vouloir prendre le temps d’analyser son effectif et d’échanger avec ses collaborateurs afin de définir les besoins prioritaires du club pour la saison à venir.