RC Lens : un départ historique bientôt acté ?

Le RC Lens va peut-être engager deux coachs en un seul mercato. En effet, après le départ de Pierre Sage chez les hommes, l’incertitude grandit concernant Sarah M’Barek, architecte de la section féminine.

Si le RC Lens a procédé à un changement sur son banc avec l’arrivée de Dino Toppmöller pour remplacer Pierre Sage, l’avenir d’un autre coach, celui de Sarah M’Barek chez les féminines, est désormais au cœur des interrogations. Selon La Voix du Nord, la technicienne elle-même aurait évoqué des doutes quant à sa continuité en Artois en fin de saison, ouvrant la porte à une réflexion interne du club sur la suite du projet.

Figure centrale et donc historique du développement de la section féminine depuis sa création en 2020, Sarah M’Barek a accompagné toutes les grandes étapes du club, du statut de promu en Seconde Ligue jusqu’à l’accession à l’Arkema Première Ligue en 2025. Son rôle dépasse largement le terrain : elle a structuré un effectif, installé une identité de jeu et contribué à professionnaliser durablement la section lensoise.

Le RC Lens féminin repêché en Première Ligue ?

Mais la saison actuelle s’est révélée plus difficile. Dans un contexte sportif incertain, marqué par une lutte pour le maintien et des performances irrégulières, le projet lensois est fragilisé. Le club attend également de savoir si une éventuelle défaillance administrative de Dijon pourrait lui permettre d’être repêché, un scénario qui maintient toute la structure dans l’attente.

Dans ce climat, la direction du RC Lens n’écarte plus aucune option concernant l’encadrement technique. Un départ de M’Barek, pourtant prolongée jusqu’en 2027, représenterait un tournant majeur dans l’histoire récente du club féminin. Reste désormais à savoir si cette incertitude débouchera sur une continuité… ou sur la fin d’un cycle fondateur pour le RC Lens Féminin.