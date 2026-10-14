L’attaque de l’ASSE marche sur l’eau cette saison en L2 et affiche des statistiques brillantes avant le périlleux déplacement au Red Star (samedi, 20h).

Les Verts ont retrouvé le sourire. Après un nul et une défaite avant la trêve internationale, l’ASSE a parfaitement relancé sa saison en dominant Rodez (2-0), samedi dernier à Geoffroy-Guichard. Thierno Ballo a ouvert le score, avant qu’Augustine Boakye ne fasse le break grâce à un superbe geste technique.

Une attaque de l’ASSE en feu

Cette victoire a permis aux Stéphanois de reprendre la tête du championnat, quelques heures après que le Red Star s’est provisoirement installé en première position. Les deux équipes vont désormais se retrouver samedi à Bauer pour une affiche qui promet.Les chiffres parlent d’eux-mêmes. L’ASSE peut compter sur plusieurs joueurs capables de faire basculer une rencontre, que ce soit par leurs buts ou leur capacité à servir leurs partenaires.

Thierno Ballo et Augustine Boakye sont notamment les deux grands artisans du succès contre Rodez. Le premier a trouvé le chemin des filets dès la 15e minute, tandis que le second a marqué à la 55e minute après un sombrero suivi d’une frappe imparable. Selon les statistiques communiquées avant le déplacement au Red Star, quatre joueurs offensifs se distinguent particulièrement :

Augustine Boakye : 5 buts et 3 passes décisives.

Thierno Ballo : 5 buts et 2 passes décisives.

Irvin Cardona : 4 buts et 4 passes décisives.

Jakob Breum : 2 buts et 4 passes décisives.

Avec de tels chiffres, Ian Cathro dispose de plusieurs solutions pour faire mal à l’adversaire.

Boakye et Ballo, un duo ultra décisif à l’ASSE

Les deux joueurs sont actuellement les principales menaces offensives des Verts. Ballo a démontré son efficacité contre Rodez en ouvrant le score sur une passe parfaitement dosée de Jakob Breum. Boakye a ensuite fait parler sa technique pour offrir un deuxième but spectaculaire au Chaudron. Cette complémentarité représente un atout important pour Cathro. Les deux attaquants peuvent faire la différence dans la surface, mais aussi profiter des espaces lorsque l’ASSE récupère le ballon. Face au Red Star, leur capacité à concrétiser les occasions pourrait peser lourd. L’ASSE ne dépend toutefois pas uniquement de son duo de buteurs.

Irvin Cardona possède lui aussi un bilan très intéressant, avec quatre réalisations et quatre passes décisives. Son expérience et sa mobilité offrent différentes possibilités à l’entraîneur stéphanois. Jakob Breum, de son côté, se distingue par sa qualité technique et sa vision du jeu. Ses quatre passes décisives illustrent son importance dans la création des occasions, comme l’a encore montré son service pour Ballo contre Rodez. Cette variété rend l’attaque stéphanoise difficile à neutraliser : plusieurs joueurs peuvent marquer, mais aussi créer le danger pour leurs partenaires. Le déplacement à Bauer constituera un véritable test pour les hommes de Ian Cathro.