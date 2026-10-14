L’ASSE se prépare à un choc de haut vol face au Red Star, samedi soir au stade Bauer (21h). Le choix de l’arbitre pourrait faire reculer ses ambitions.

L’ASSE n’aura pas le droit à l’erreur. Le déplacement au Red Star, prévu ce samedi à 20h, opposera les deux meilleures équipes de Ligue 2… avec un arbitre qui ne lui rappelle pas que de bons souvenirs.

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Valnet ne réussit pas à l’ASSE…

Âgé de 37 ans, Antoine Valnet a été choisi pour diriger cette rencontre au sommet. Cette désignation attire l’attention des supporters stéphanois en raison des précédents avec l’arbitre doubiste. La saison dernière, Valnet avait notamment officié lors de deux défaites de l’ASSE à Geoffroy-Guichard.

La première avait été concédée face à Boulogne-sur-Mer (0-1), lors du dernier match d’Eirik Horneland sur le banc stéphanois. La seconde, contre Troyes (0-3), avait constitué la seule défaite à domicile de l’ère Philippe Montanier. Deux résultats douloureux qui restent forcément dans les mémoires.

… et beaucoup plus au Red Star !

La défaite contre Boulogne avait marqué la fin du passage d’Eirik Horneland à l’ASSE. Dans une période déjà compliquée, les Verts n’étaient pas parvenus à éviter un nouveau revers devant leur public. Quelques mois plus tard, la réception de Troyes avait également tourné au cauchemar. Battus 3-0, les Verts avaient subi une lourde défaite dans leur propre stade, la seule de l’ère Montanier à domicile selon les éléments fournis. Valnet était au sifflet lors de ces deux rencontres.

Du côté des Audoniens, ils ont tout simplement remporté leurs 5 derniers matches arbitrés par cet officiel ! Forcément, on peut penser que les Verts partiront donc avec un désavantage certain au stade Bauer, qui va qui plus est récupérer sa tribune pour encore plus enflammer la rencontre. Ce match a tout du traquenard pour les Verts, qui s’y étaient inclinés la saison dernière.