FC Nantes : la nouvelle réponse cinglante des supporters à Paulo Tavares !

Les supporters du FC Nantes ont réagi aux sorties virulentes de Paulo Tavares sur les réseaux sociaux, et leur réponse est sans appel.

Alors que le projet de rachat du FC Nantes par Paulo Tavares reste suspendu au feu vert de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le businessman portugais fait déjà polémique auprès des supporters nantais. Ces derniers jours, le potentiel futur propriétaire des Canaris s’est notamment illustré par plusieurs sorties virulentes sur les réseaux sociaux, n’hésitant pas à régler ses comptes avec ses détracteurs.

Paulo Tavares règle ses comptes avec ses détracteurs

Sur son compte X, Paulo Tavares a notamment publié un long message pour répondre aux critiques dont il fait l’objet depuis l’annonce de son projet de rachat du FC Nantes. « Après près de 30 ans dans le football international, je dois avouer que certaines analyses me font beaucoup rire. C’est fascinant de voir autant de spécialistes autoproclamés, qui n’ont jamais rien construit, jamais pris le moindre risque, mais qui savent tout sur ceux qui entreprennent. Il y a ceux qui parlent, ceux qui critiquent… et ceux qui font. Personnellement, j’ai toujours préféré être sur le terrain plutôt que dans les tribunes des donneurs de leçons. Continuez, vous me divertissez ! »

Et le Portugais ne s’est pas arrêté là. Le possible futur propriétaire du FC Nantes a également répondu directement à plusieurs supporters et suiveurs du club qui avaient émis des réserves sur son projet. Des échanges, parfois en messages privés, au cours desquels Paulo Tavares aurait employé des propos particulièrement virulents, allant parfois jusqu’aux insultes. Une communication offensive qui semble loin de convaincre une partie des supporters nantais, déjà préoccupés par les nombreuses interrogations entourant le projet de reprise du club.

Plus de 80 % des votants désapprouvent les réponses de Tavares !

À la suite de ces différentes sorties, nous avons lancé un sondage sur le compte X de BUT! FC Nantes afin de connaître le ressenti des supporters nantais. À la question « Que pensez-vous des réponses de Paulo Tavares à ses détracteurs et aux critiques de certains supporters ? », 62,5 % des votants ont répondu « Pathétiques », tandis que 21,3 % les jugent « Trop agressives ». À l’inverse, seuls 13,8 % des participants estiment ces réponses « Compréhensibles » et à peine 2,5 % les trouvent « Rassurantes ».

Au total, 83,8 % des participants ont donc exprimé un avis négatif sur les réponses de Paulo Tavares, contre seulement 16,2 % qui les comprennent ou les jugent rassurantes. Un résultat particulièrement défavorable au Portugais, même s’il convient de rappeler que ce sondage réalisé sur X ne représente pas nécessairement l’opinion de l’ensemble des supporters du FC Nantes.

Alors que son projet de rachat n’a pas encore reçu l’aval de la DNCG, Paulo Tavares semble donc avoir du mal à convaincre une partie du public nantais. Ses récentes prises de parole risquent en tout cas de compliquer davantage ses relations avec certains supporters du FC Nantes, qui attendent avant tout des garanties sur la solidité financière de son projet et sur l’avenir du club. Reste désormais à savoir si le Portugais parviendra à inverser cette tendance dans les prochaines semaines.