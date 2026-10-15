Discipline : une bonne et une mauvaise nouvelle pour l’OM, un coup dur pour le RC Lens

Voici les décisions prises ce mercredi par la commission de discipline de la LFP.

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) s’est réunie ce mercredi pour examiner les incidents survenus le week-end dernier sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue 2. Plusieurs sanctions ont été prononcées, concernant notamment l’Olympique de Marseille et le RC Lens.

Lefort suspendu pour Angers – OM, le Virage Nord du Vélodrome lourdement sanctionné !

L’Olympique de Marseille est doublement concerné par les décisions de la commission de discipline. Expulsé lors de la lourde défaite du SCO d’Angers face au Stade Brestois (1-5), Jordan Lefort a écopé d’un match de suspension. Le défenseur central angevin manquera donc la réception de l’OM, prévue ce dimanche (15h), dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. Une absence importante pour le SCO avant de défier les Phocéens.

Mais ce n’est pas tout. Le club marseillais a également été sanctionné à la suite de l’utilisation de fumigènes lors du Clasico perdu face au Paris Saint-Germain (1-2), le 20 septembre dernier. La commission de discipline de la LFP a ainsi prononcé une fermeture de deux matchs du Virage Nord du stade Vélodrome. Une sanction qui privera l’OM d’une partie de ses supporters lors de ses prochaines rencontres à domicile.

Udol suspendu pour Troyes – RC Lens

Le RC Lens n’a pas non plus échappé aux sanctions de la LFP. Expulsé le week-end dernier lors de la victoire des Sang et Or face à l’Olympique Lyonnais (2-1), Matthieu Udol a écopé d’un match de suspension. Le défenseur lensois sera donc absent pour le prochain déplacement de son équipe sur la pelouse de Troyes, programmé ce samedi (20h45).

L’ensemble des décisions de la commission de discipline de la LFP



Un match de suspension ferme et un match avec sursis



Jordan LEFORT (Angers SCO)



Ayumu SEKO (Havre AC)



Un match de suspension ferme



Matthieu UDOL (RC Lens)



Un match de suspension ferme



Albin DEMOUCHY (EA Guingamp)



Kouroufia KEBE (AS Nancy-Lorraine)

Deux matchs de suspension ferme

Julien MAGGIOTTI (Stade Lavallois MFC)



Ousmane KANTE (entraîneur adjoint du Pau FC)

5ème journée de Ligue 1 McDonald’s : Paris FC – RC Strasbourg Alsace du samedi 19 septembre 2026.

Comportement M. Liam ROSENIOR, Entraîneur du Paris FC.

Rappel à l‘ordre.



7ème journée de Ligue 2 BKT : Pau FC – USL Dunkerque du vendredi 18 septembre 2026.

Comportement de M. Selçuk DEMIR, Président délégué de l’USL Dunkerque.

Saisie par un rapport de l’arbitre, la Commission a prononcé une amende de 5.000 euros dont 2500 euros avec sursis à l’encontre de M. Selçuk DEMIR.



POLICE DES TERRAINS



5ème journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain du dimanche 20 septembre 2026.

Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille: Usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées.



Fermeture pour deux matchs ferme dont un par révocation du sursis de la tribune Nord du CEPAC Vélodrome.



La sanction prend effet immédiatement.



7ème journée de Ligue 2 BKT : FC Metz – AS Saint-Etienne du samedi 19 septembre 2026.

Comportement des supporters du FC Metz : Usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées.



Fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Est du stade Saint-Symphorien.

La sanction prend effet à partir du mardi 20 octobre 2026 à 00h00.