ASSE : une énorme nouvelle tombe avant le choc face au FC Nantes

L’ASSE pourra une nouvelle fois compter sur le soutien de son public : le stade Geoffroy-Guichard affichera complet pour la réception du FC Nantes, le 24 octobre prochain.

L’ASSE vient de recevoir une excellente nouvelle avant l’un des rendez-vous les plus attendus de son mois d’octobre. Ce jeudi, le club stéphanois a confirmé une nouvelle fois que le Chaudron ferait le plein pour le choc face au FC Nantes. Une annonce loin d’être étonnante qui témoigne de la fidélité exceptionnelle du peuple vert.

L’ASSE et le FC Nantes devant un Chaudron en fusion

« Jamais deux sans trois », a annoncé l’ASSE sur ses réseaux sociaux. Après les récentes rencontres disputées dans un stade comble, les supporters stéphanois ont une nouvelle fois répondu présent pour cette affiche face aux Canaris.

Le match se jouera le samedi 24 octobre à 20 heures, au stade Geoffroy-Guichard, dans le cadre de la 10e journée de Ligue 2. Toutes les places disponibles ayant trouvé preneur, les joueurs de Saint-Étienne pourront compter une nouvelle fois sur une ambiance exceptionnelle pour cette confrontation entre deux clubs historiques du football français.

Cette mobilisation n’a rien d’anodin. Malgré la déception de la saison passée, les supporters de l’ASSE continuent de soutenir massivement leur équipe. Avec plus de 20 600 abonnés, le club dispose d’une base populaire particulièrement solide.

Mais avant Nantes, les Verts doivent se concentrer sur le Red Star

Si cette annonce est une excellente nouvelle pour l’AS Saint-Étienne, les hommes de l’ASSE ont toutefois une autre échéance à préparer. Avant de retrouver le FC Nantes dans leur antre, les Verts se déplaceront sur la pelouse du Red Star, ce samedi 17 octobre à 20 heures.

Un rendez-vous important pour poursuivre leur dynamique en championnat avant de retrouver leur public dans un Geoffroy-Guichard qui s’annonce bouillant.

Une chose est certaine : le peuple vert sera encore au rendez-vous face au FC Nantes. Aux Stéphanois désormais de répondre sur le terrain pour faire de cette soirée une grande fête à domicile.