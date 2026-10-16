FC Nantes : un milliardaire mondialement connu a voulu racheter les Canaris !

Et si le FC Nantes avait connu un destin complètement différent ? Alors que la vente du club par Waldemar Kita pourrait prochainement se concrétiser, une incroyable révélation vient de tomber ! Roman Abramovich, l’ancien propriétaire de Chelsea, a sérieusement envisagé de racheter les Canaris pour en faire un club satellite des Blues. Une opération qui aurait pu bouleverser l’histoire du FCN, mais qui a finalement été abandonnée pour une raison surprenante !

C’est une révélation qui risque de faire énormément parler du côté de la Beaujoire ! Alors que le FC Nantes traverse une période charnière de son histoire, avec un changement de propriétaire toujours en discussion, Christophe Lollichon vient de dévoiler une anecdote pour le moins incroyable concernant le club des bords de l’Erdre.

Dans un entretien accordé à Ouest-France, l’ancien entraîneur des gardiens de Chelsea a révélé que Roman Abramovich, l’homme d’affaires russe qui a transformé les Blues en géant du football européen, avait autrefois envisagé de mettre la main sur le FC Nantes.

Une information qui donne forcément matière à réflexion lorsqu’on connaît les moyens financiers considérables dont disposait l’ancien propriétaire londonien, avec notamment deux Ligues des Champions et cinq titres de Premier League remportés sous son règne.

« Parle-moi du FC Nantes » : Abramovich avait un projet fou !

Tout commence lorsque Christophe Lollichon, passé par le FC Nantes avant de rejoindre Chelsea, est convoqué dans le bureau de Roman Abramovich au centre d’entraînement du club londonien.

« Un jour, lorsque je suis à Chelsea, Roman Abramovitch me fait appeler dans son bureau au centre d’entraînement. Il me dit : « Parle-moi du FC Nantes. Comment est-il, ce club ? » »

À l’époque, le milliardaire russe cherche à acquérir une nouvelle formation capable de s’intégrer à son projet sportif. L’objectif ? Développer un réseau de clubs autour de Chelsea, avec une équipe satellite disposant d’une structure solide et d’une véritable identité de jeu.

Et le FC Nantes coche alors plusieurs cases, notamment grâce à son histoire, son centre de formation et sa réputation construite autour du célèbre jeu à la nantaise.

Mais Christophe Lollichon pointe rapidement une difficulté : le modèle de jeu historique des Canaris s’est progressivement effacé.

« Le problème, c’est qu’à ce moment-là, il n’y avait plus de modèle de jeu. Par contre, je connaissais toutes les personnes qui pouvaient en être les dépositaires, et je les ai alertées. »

Une situation qui ne semble pourtant pas inquiéter Abramovich. Selon Lollichon, le Russe lui aurait répondu : « Ne t’inquiète pas, on enverra des avions pour aller les chercher. »

De quoi imaginer un projet particulièrement ambitieux pour relancer le FC Nantes !

Abramovich a finalement renoncé pour une raison étonnante !

Mais alors que cette opération aurait pu ouvrir un chapitre totalement inédit dans l’histoire du club nantais, Roman Abramovich a finalement décidé de faire marche arrière.

Et la raison avancée par l’ancien propriétaire de Chelsea est pour le moins surprenante.

« Il me fait revenir deux mois après et me dit : « Je crois que ce club est trop gros pour ce qu’on veut faire. » »

Autrement dit, le FC Nantes était finalement jugé trop important pour correspondre au rôle de club satellite imaginé par l’homme d’affaires russe.

Une décision qui en dit long sur le statut historique des Canaris. Avec leurs huit titres de champion de France, leur identité profondément ancrée dans le football français et leur immense popularité, les Nantais ne correspondaient visiblement pas au profil recherché.

L’opération n’a donc jamais abouti, laissant derrière elle une question vertigineuse : que serait devenu le FC Nantes avec les moyens de Roman Abramovich ?

Le FC Nantes est aujourd’hui à un tournant de son histoire !

Cette révélation intervient dans un contexte particulièrement intéressant. Dix-neuf ans après l’arrivée de Waldemar Kita à la tête du club, le FC Nantes pourrait prochainement changer de propriétaire.

Un accord de principe a été trouvé avec Phénix Sports Invest, un groupe d’investisseurs emmené par Paulo Tavares. Mais la vente reste conditionnée à plusieurs étapes, notamment à l’examen du dossier par la DNCG, qui réclame des garanties financières importantes.

Le contraste avec l’histoire racontée par Christophe Lollichon est saisissant. Alors que les Canaris cherchent aujourd’hui à ouvrir un nouveau chapitre après leur relégation en Ligue 2, ils auraient pu, plusieurs années auparavant, intégrer l’empire footballistique de l’un des propriétaires les plus puissants de la planète.

Reste évidemment à savoir si un tel projet aurait réellement profité au FC Nantes. Car devenir un club satellite de Chelsea aurait aussi pu signifier une perte d’indépendance sportive, loin de l’identité historique revendiquée par les supporters nantais.

Une chose est certaine : Roman Abramovich a bel et bien envisagé de racheter le FC Nantes, avant de considérer que le club était finalement trop important pour son projet. Une incroyable occasion manquée ou une indépendance préservée ? Les supporters des Canaris auront certainement leur avis !