Thierno Ballo et Augustine Boakye devront marquer ce samedi à Bauer face au Red Star (20h) s’ils veulent rester dans le coup au classement des buteurs.

L’ASSE a retrouvé le sourire après sa victoire contre Rodez (2-0), samedi dernier. Thierno Ballo et Augustine Boakye ont tous les deux marqué, portant leur total à cinq buts depuis le début de la saison. Mais pendant que les Stéphanois savouraient leur succès, la concurrence s’est activée.

Fall, le géant qui affole les compteurs de L2

Pape Moussa Fall a inscrit un doublé avec le FC Metz, portant son compteur à sept réalisations et prenant seul la tête du classement des buteurs. Yaya Kader Fofana a également marqué hier soir avec le Stade de Reims, lors de la victoire contre Dijon (4-2). Les deux attaquants de l’ASSE ont donc perdu leur fauteuil de leaders.Avec ses 2,03 mètres, Pape Moussa Fall ne passe pas inaperçu sur les terrains de Ligue 2.

L’attaquant sénégalais du FC Metz est surtout en train de se faire remarquer par son efficacité devant le but. Ses sept réalisations lui permettent de prendre une longueur d’avance sur Ballo et Boakye, qui restent à cinq buts chacun. Une performance qui confirme le poids du buteur grenat dans l’animation offensive messine. Pour les deux Stéphanois, la mission est désormais claire : continuer à marquer pour rester au contact du leader et ne pas le laisser creuser l’écart.

Ballo et Boakye en mission à l’ASSE

Les deux attaquants de l’ASSE avaient pourtant frappé fort contre Rodez. Thierno Ballo avait ouvert le score dès la 15e minute, avant qu’Augustine Boakye ne fasse le break à la 55e minute grâce à une superbe réalisation. Cette victoire 2-0 avait permis aux Verts de reprendre la tête du championnat. Mais le classement des buteurs évolue vite en Ligue 2. Avec Fall désormais à sept buts, les deux joueurs de l’ASSE devront continuer à se montrer décisifs pour conserver leurs ambitions individuelles. Leur efficacité reste néanmoins un atout majeur pour Ian Cathro, qui peut compter sur deux joueurs capables de faire basculer une rencontre.

La concurrence ne se limite pas au seul attaquant messin. Yaya Kader Fofana a également marqué lors de la victoire du Stade de Reims contre Dijon (4-2), ce qui lui permet de rester dans le groupe des poursuivants au classement des buteurs. Le déplacement de l’ASSE au Red Star, ce samedi à 20h, représente une nouvelle opportunité pour les deux attaquants de rester au contact et plus si affinités…