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ASSE : le Red Star a un sniper et un atout estampillé Zidane pour faire trembler les Verts  

Par Bastien Aubert - 17 Oct 2026, 15:40
Jovany Ikanga (Red Star)

Si l’ASSE arrive au stade Bauer avec de solides arguments, le Red Star possède dans ses rangs deux atouts à faire pâlir les Verts.

L’affiche promet d’être intense au stade Bauer. Le Red Star reçoit l’ASSE ce samedi 17 octobre à 20h pour la neuvième journée de Ligue 2. Les deux formations occupent les premières places du classement et veulent frapper un grand coup dans la course à la montée.

Ikanga, le sniper du Red Star

L’ASSE arrive avec plusieurs joueurs en forme. Sofascore a retenu trois Stéphanois dans son équipe type de la huitième journée : Jakob Breum, Augustine Boakye et João Ferreira. Le premier a délivré deux passes décisives, portant son total à cinq depuis le début de la saison. Boakye a encore marqué, confirmant son excellente dynamique offensive, tandis que Ferreira a signé une prestation solide sur le côté droit, avec un apport intéressant dans les phases offensives. Ces distinctions récompensent le travail de Ian Cathro et donnent des raisons d’espérer aux supporters stéphanois avant ce déplacement délicat. Mais le Red Star possède lui aussi un joueur capable de faire basculer une rencontre.

L’attaquant audonien Jovany Ikanga a frappé fort lors de la victoire du Red Star à Clermont (3-2). Auteur d’un doublé, il a été particulièrement efficace devant le but et s’est distingué par sa capacité à convertir ses occasions. Ses statistiques sur cette rencontre ont de quoi alerter la défense stéphanoise : deux buts inscrits et quatre tirs cadrés sur cinq tentatives, selon les données évoquées autour de sa performance. Une efficacité redoutable qui lui a valu une note exceptionnelle sur Sofascore. Ikanga a confirmé sa forme quelques jours plus tard contre Metz, en inscrivant le seul but de la rencontre sur penalty. Pour les défenseurs de l’ASSE, le danger sera donc bien identifié. Il faudra surveiller ses déplacements et éviter de lui laisser trop d’espace dans les trente derniers mètres.

Dupont, l’atout estampillé Zidane

L’autre force du Red Star se situe dans son organisation sportive. Depuis janvier 2025, Grégory Dupont occupe le poste de directeur du football du club francilien. Son parcours est particulièrement riche : il a travaillé au Real Madrid, au Celtic Glasgow, au LOSC et auprès de l’équipe de France, avec laquelle il a remporté la Coupe du monde 2018. Son expertise en matière de préparation physique, de performance et de stratégie sportive constitue un atout important pour le projet audonien. Mais son actualité ne s’arrête pas là. En août 2026, la Fédération française de football l’a nommé conseiller stratégie et performance au sein du staff de Zinédine Zidane, tout en lui permettant de conserver ses fonctions au Red Star.

Cette double mission témoigne de la reconnaissance dont bénéficie Dupont dans le milieu du football. L’ASSE ne pourra donc pas se contenter de ses propres certitudes. Face à un Red Star qui reste sur plusieurs performances convaincantes, les hommes de Cathro devront faire preuve de maîtrise et d’efficacité. La forme d’Ikanga représente une menace immédiate, tandis que le travail de structuration mené par Dupont participe aux ambitions du club audonien. L’ASSE possède des arguments pour s’imposer, mais le Red Star a suffisamment d’armes pour lui rendre la soirée très compliquée.

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