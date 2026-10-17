Propulsé titulaire dans les buts de l’ASSE face au Red Star suite à la blessure de Gautier Larsonneur, Mamour Ndiaye suscite encore des doutes parmi les supporters.

Le moment est arrivé pour Mamour Ndiaye à l’ASSE. Alors que Gautier Larsonneur est forfait après s’être blessé au genou droit contre Rodez (2-0), le portier sénégalais devrait assurer l’intérim dans les cages stéphanoises face au Red Star. Une première titularisation attendue qui pourrait lui permettre de marquer des points auprès d’Ian Cathro. Mais remplacer le numéro un habituel est une chose. Le déloger durablement en est une autre.

Les supporters de l’ASSE sont partagés sur Ndiaye

Mamour Ndiaye a déjà goûté à la compétition avec l’équipe première de l’ASSE. Entré en jeu à la 88e minute contre Rodez, il a terminé la rencontre sans encaisser de but, alors que le score était déjà de 2-0. Cette courte apparition lui a permis de découvrir l’ambiance de Geoffroy-Guichard, mais elle ne suffit évidemment pas à juger son niveau sur la durée.

À 20 ans, le gardien dispose néanmoins d’une expérience professionnelle acquise en Norvège avant son arrivée dans le Forez. Ian Cathro a également souligné ses qualités physiques, sa rapidité et sa présence dans les buts. Le débat a pris de l’ampleur chez les supporters stéphanois. But! Football Club a lancé un sondage avec une question directe : « Selon vous, Ndiaye va-t-il piquer sa place à Larsonneur ? » Les résultats communiqués sont particulièrement serrés :

Oui : 53,8 %

Non : 46,2 %

Une courte majorité des participants estime donc que Ndiaye pourrait profiter de cette occasion pour bouleverser la hiérarchie. Mais près d’un supporter sur deux ne croit pas à ce scénario. Ces chiffres ne représentent pas nécessairement l’ensemble des fans de l’ASSE. Ils montrent toutefois que la question divise, alors même que le jeune gardien n’a disputé que quelques minutes avec l’équipe professionnelle.

Larsonneur reste la référence à l’ASSE

Malgré les interrogations suscitées par sa blessure, Gautier Larsonneur conserve un statut important dans le groupe de l’ASSE. Son absence ouvre une porte à son remplaçant, mais ne signifie pas que la hiérarchie sera automatiquement modifiée à son retour. Tout dépendra notamment de la prestation de Ndiaye face au Red Star, de sa capacité à rassurer sa défense et de la durée d’indisponibilité du titulaire.

Le jeune Sénégalais devra donc gérer la pression d’un déplacement important sans chercher à en faire trop. Une prestation solide pourrait renforcer la confiance de son entraîneur et lui offrir de nouvelles opportunités. Le déplacement au stade Bauer représente une échéance particulièrement importante pour les Verts. L’ASSE doit continuer à engranger des points et ne peut pas se permettre de fragiliser son organisation défensive. Pour Ndiaye, le défi sera double : répondre présent dans les buts et montrer qu’il peut assumer davantage de responsabilités.