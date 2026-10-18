Remercié par le FC Nantes après un début de saison chaotique, Michel Der Zakarian pourrait rebondir dans un autre club de Ligue 2 en difficulté.

Le mercato des entraîneurs pourrait bientôt réserver une nouvelle surprise en Ligue 2. Après un début de saison catastrophique, le FC Nantes avait rapidement décidé de se séparer de Michel Der Zakarian, remplacé par Grégory Poirier. Mais le technicien franco-arménien pourrait ne pas rester longtemps sans club.

La montée immédiate en L1 est-elle déjà compromise ? — But! FC Nantes (@ButNantes) October 17, 2026

Der Zakarian proposé à Guingamp

Selon Foot Mercato, Guingamp traverse actuellement une période très compliquée et la position de Sylvain Ripoll serait fragilisée. Plusieurs noms circuleraient déjà pour lui succéder, dont celui de Der Zakarian.La situation est préoccupante pour l’En Avant. Après une saison précédente terminée à la 13e place, le club breton espérait repartir sur de meilleures bases. Mais les résultats récents ont relancé les inquiétudes.

Guingamp a notamment perdu contre le Red Star (1-3), Nancy (1-0) puis Pau (1-2). Ripoll serait désormais proche de la sortie, après une série de résultats jugée insuffisante. L’entraîneur aurait même évoqué la possibilité de laisser sa place après la défaite contre Nancy si les dirigeants estimaient qu’il était devenu le problème. Dans ces conditions, la direction guingampaise aurait commencé à étudier plusieurs solutions.

Der Zakarian parmi les candidats

Plusieurs profils auraient été proposés à Guingamp. Stéphane Le Mignan et Bruno Irles figureraient notamment parmi les noms évoqués. La direction sportive apprécierait également Jean-Baptiste Le Bescond, actuel directeur du centre de formation du club. Guillaume Allanou, entraîneur de Saint-Brieuc, compterait lui aussi des soutiens en interne. Der Zakarian ferait donc partie des options étudiées. Un retour rapide sur un banc constituerait une opportunité pour le technicien, qui avait accepté de revenir à Nantes cet été avec l’objectif de ramener les Canaris en Ligue 1. Mais son troisième passage en Loire-Atlantique a tourné court.

Der Zakarian avait été nommé en juin 2026 pour deux saisons. Pourtant, après trois défaites en autant de journées, dont un lourd revers contre Rodez (2-5), les dirigeants nantais avaient décidé de mettre fin à sa mission. Son aventure n’aura donc duré que quelques semaines. Un éventuel retour en Ligue 2 lui permettrait de retrouver rapidement un projet et de tenter de démontrer qu’il peut encore obtenir des résultats à ce niveau. Mais le contexte guingampais ne serait pas forcément plus simple : le club traverse lui aussi une période de doute et cherche à retrouver de la stabilité.

Un rival direct pour les Canaris ?

L’hypothèse aurait de quoi faire réagir à Nantes. Si Der Zakarian venait à prendre les commandes de Guingamp, il retrouverait un championnat qu’il connaît bien et pourrait croiser la route de son ancien club au cours de la saison. Pour autant, aucune nomination n’est annoncée à ce stade.

Le nom de l’ancien entraîneur du FC Nantes fait partie d’une liste de profils évoqués, mais la décision de la direction guingampaise reste attendue. Le dossier dépendra notamment de l’avenir de Sylvain Ripoll et du choix final des dirigeants bretons. Une chose est sûre : à peine sorti de la crise nantaise, Michel Der Zakarian pourrait déjà se retrouver au cœur d’un nouveau feuilleton en Ligue 2.