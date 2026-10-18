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FRANCE

OM : une affaire embarrassante a éclaté avant Angers, le club obligé de réagir

Par William Tertrin - 18 Oct 2026, 17:40

Avant la rencontre face à Angers, l’OM a tenu à clarifier la situation après les accusations de harcèlement moral formulées par Jean-Pierre Papin à l’encontre d’Ali Zarrak, ancien responsable de la Pro 2.

L’OM a souhaité réagir aux déclarations de Jean-Pierre Papin, publiées samedi dans les colonnes de L’Équipe. L’ancien entraîneur de la réserve marseillaise y revenait notamment sur ses relations difficiles avec Ali Zarrak, alors responsable de la Pro 2, et sur une enquête interne pour harcèlement moral qui, selon lui, n’aurait jamais abouti.

Face à ces propos, le club phocéen, via L’Équipe, a tenu à apporter sa version des faits, en affirmant que la procédure avait bien été menée à son terme.

« Conformément à ses obligations légales, le club a confié une enquête interne à un cabinet indépendant qui l’a conduite à son terme. Ses conclusions n’ont pas permis d’établir de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral. Après avoir communiqué ses conclusions aux personnes concernées et à la personne à l’origine du signalement, le club avait clos ce dossier. »

Jean-Pierre Papin dénonce une situation difficile

Dans son entretien accordé à L’Équipe, Jean-Pierre Papin avait livré un témoignage particulièrement fort sur la période durant laquelle il dirigeait l’équipe réserve de l’OM. L’ancien Ballon d’Or 1991 reprochait notamment à Ali Zarrak d’avoir fragilisé sa position au sein du club.

« Il sapait complètement mon autorité, a notamment confié JPP. J’ai vécu du harcèlement moral pendant un an et demi. Il y a même eu une enquête d’un cabinet extérieur qui n’a jamais abouti. Elle a été arrêtée, je n’ai jamais su pour quelle raison et sur ordre de qui. »

Les deux versions divergent donc sur un point essentiel : tandis que Jean-Pierre Papin affirme ne jamais avoir obtenu d’explications sur l’arrêt de l’enquête, l’OM assure que celle-ci a été menée à son terme et que ses conclusions n’ont pas permis de caractériser des faits de harcèlement moral.

En prenant publiquement la parole, le club marseillais entend ainsi clarifier ce dossier sensible, alors que les déclarations de son ancien entraîneur ont remis sur le devant de la scène les tensions autour de la réserve olympienne.

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