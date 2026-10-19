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FRANCE

PSG, OM, RC Lens, Stade Rennais : ils sont dans l’équipe-type de la 7e journée de L1

Par Bastien Aubert - 19 Oct 2026, 08:00
Florian Thauvin (RC Lens)

Ce lundi matin, il est déjà l’heure de se pencher sur l’équipe type de la 7e journée de Ligue 1 concoctée par le quotidien L’Équipe.

On connaît l’équipe type de la 7e journée de Ligue 1. Place au champion pour débuter. Le PSG a remporté une victoire importante sur la pelouse de Strasbourg (3-1), mais le score ne raconte pas toute l’histoire. Matvey Safonov a été l’un des grands artisans de ce succès, avec sept arrêts décisifs.

Safonov sauve le PSG à Strasbourg

Le gardien parisien a notamment réalisé plusieurs parades de grande classe pour préserver l’avantage des siens. Sa prestation confirme qu’il peut compter dans la hiérarchie parisienne, même lorsque son équipe traverse des séquences plus compliquées.

L’OM a retrouvé de l’efficacité offensive à Angers en s’imposant largement (5-2). Une victoire qui permet aux Marseillais de repartir de l’avant après plusieurs semaines délicates. Timothy Weah et Emerson Palmieri ont contribué à ce succès. Le premier a apporté son énergie et sa disponibilité sur le côté, tandis que le second a participé au regain de maîtrise marseillais. Cette performance collective offre un peu d’air à l’OM, qui avait besoin d’une réaction pour retrouver de la confiance.

Thauvin, le facteur X du RC Lens

Le RC Lens a également réalisé une bonne opération en allant gagner à Troyes (3-1). Florian Thauvin s’est particulièrement distingué. L’ancien international français a délivré deux passes décisives, confirmant son influence grandissante dans l’animation offensive lensoise. Sa qualité technique et sa vision du jeu ont permis aux Sang et Or de faire la différence dans une rencontre importante. Thauvin continue ainsi de démontrer qu’il peut être un élément central du projet lensois.

Le Stade Rennais a vécu un scénario beaucoup plus cruel face au Paris FC. Malgré un triplé d’Estéban Lepaul, les Bretons se sont inclinés 4-3 au terme d’une rencontre particulièrement spectaculaire. L’attaquant rennais a pourtant tout tenté pour permettre à son équipe de prendre des points. Son efficacité devant le but constitue l’un des rares motifs de satisfaction de cette soirée. Mais cette performance individuelle n’aura pas suffi à éviter une défaite frustrante pour les hommes de Franck Haise.

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