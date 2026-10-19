La première titularisation réussie de Mamour Ndiaye face au Red Star (1-0) est jugée prometteuse par les supporters de l’ASSE.

L’ASSE a retrouvé le chemin de la victoire contre le Red Star et Mamour Ndiaye a profité de cette rencontre pour marquer des points. Pour sa première titularisation, le gardien stéphanois a laissé une impression positive auprès du public. De quoi susciter une question : les supporters sont-ils prêts à voir davantage le jeune portier dans les buts des Verts ?

Ndiaye convainc les supporters de l’ASSE

Sur X, But! a lancé un sondage pour évaluer la prestation de son gardien : « Comment avez-vous trouvé la première de Ndiaye face au Red Star ? » Les réponses sont particulièrement parlantes. Une majorité des participants a jugé cette première titularisation prometteuse. Voici les résultats du sondage publié par l’ASSE :

Prometteuse : 55,4 %

Impeccable : 27,7 %

Peut mieux faire : 7,7 %

Larsonneur peut trembler : 9,2 %

Au total, 83,1 % des votants ont donc choisi l’une des deux appréciations positives. Un signal encourageant pour Ndiaye, qui semble avoir convaincu une large partie des supporters lors de cette première apparition dans le onze de départ.

Larsonneur sous pression à l’ASSE ?

Le résultat le plus révélateur reste peut-être celui concernant Gautier Larsonneur. Seuls 9,2 % des votants ont choisi la réponse « Larsonneur peut trembler ». Ce chiffre montre que la prestation de Ndiaye a alimenté le débat sur la concurrence au poste de gardien, sans pour autant traduire une volonté majoritaire de bouleverser immédiatement la hiérarchie. Larsonneur reste un élément important de l’effectif stéphanois. Mais dans un club où chaque résultat compte, les performances des joueurs qui disposent de moins de temps de jeu peuvent rapidement rebattre les cartes.

Pour Ndiaye, cette titularisation constitue surtout une occasion de gagner en confiance et de montrer qu’il peut répondre présent lorsque le staff fait appel à lui. Le sondage ne garantit évidemment pas une nouvelle titularisation. Les choix de l’entraîneur dépendront aussi du travail à l’entraînement, des besoins de l’équipe et des performances sur la durée. Mais cette première convaincante lui offre un soutien appréciable auprès du public stéphanois. L’ASSE peut retenir cet enseignement positif avant la réception du FC Nantes (samedi, 20h).