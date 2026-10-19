Solide face au Red Star, l’ASSE a accentué sa mainmise sur la Ligue 2. Avant de recevoir le FC Nantes, quelques scories sont toutefois encore à peaufiner.

L’ASSE a retrouvé le sourire. En s’imposant sur la pelouse du Red Star grâce à un but d’Irvin Cardona dès la 13e minute, les Stéphanois ont confirmé leur capacité à gagner des rencontres difficiles.

Bernauer reconnaît une seconde période insuffisante de l’ASSE

Face à un concurrent direct, les hommes d’Ian Cathro ont su préserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final. Mais derrière les trois points, plusieurs imperfections ont été relevées. Le staff de l’ASE ne veut pas que ce succès masque les axes de progression avant un rendez-vous important contre le FC Nantes (samedi, 20h).

Maxime Bernauer n’a pas cherché à embellir la prestation des Verts. « La deuxième mi-temps n’est pas bonne sur le niveau tactique/technique », a reconnu le défenseur stéphanois. Après avoir rapidement ouvert le score, l’ASSE a progressivement perdu une partie de sa maîtrise. Le Red Star a davantage poussé au retour des vestiaires, obligeant les Stéphanois à défendre leur avantage plutôt qu’à continuer à imposer leur jeu. Cette baisse de contrôle constitue un premier avertissement pour Cathro.

Face à une équipe plus efficace, les Verts auraient pu payer plus cher leurs difficultés à ressortir le ballon et à conserver la maîtrise des débats. Bernauer a également tenu à clarifier les célébrations stéphanoises après le coup de sifflet final : « Si on célèbre comme ça, c’est parce qu’on sait qu’elle est très importante, c’est pas du tout de la prétention, pas pour manquer de respect au Red Star. » Un succès important, donc, mais pas une démonstration.

Cathro a prévu un débriefing épicé

Ian Cathro a lui aussi reconnu que son équipe devait encore progresser. L’entraîneur écossais de l’ASSE a notamment insisté sur la qualité du Red Star et sur le poids de l’aspect psychologique dans une rencontre aussi disputée. « Il y a des choses qu’on doit améliorer. Je peux en parler, mais je vais leur accorder un peu de répit », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Le technicien préfère ainsi laisser ses joueurs savourer les trois points avant de revenir sur les imperfections observées. Le travail a repris dès lundi, avec l’objectif de corriger les détails qui ont empêché l’ASSE de contrôler totalement la seconde période. Cathro a également souligné la solidité collective de son groupe, estimant que ses joueurs avaient réalisé le travail nécessaire pour repartir avec la victoire. La priorité sera de retrouver davantage de maîtrise lorsque l’adversaire hausse son intensité.

L’ASSE a montré qu’elle pouvait prendre l’avantage rapidement et défendre avec solidarité. Mais la rencontre contre le Red Star a aussi révélé que l’équipe pouvait reculer et perdre en contrôle au fil du match. Face au FC Nantes, les Stéphanois devront donc réussir à mieux gérer leurs temps faibles, conserver le ballon plus efficacement et éviter de subir trop longtemps. La gestion de l’effectif sera également à surveiller. Julien Le Cardinal a quitté ses partenaires prématurément au Red Star après avoir été touché à la cheville, un point que le staff devra suivre avant la prochaine journée.