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FRANCE

RC Lens : après Ganiou, un autre forfait déjà acté en défense pour Bruges !

Par William Tertrin - 19 Oct 2026, 20:00

Déjà inquiet pour Ismaëlo Ganiou, touché au genou gauche face à Troyes, le RC Lens devra également se passer de Jonathan Gradit pour le déplacement à Bruges en Ligue des champions.

L’espoir de voir Jonathan Gradit retrouver la compétition européenne mercredi face au Club Bruges semble s’éloigner. Ce lundi, le défenseur du RC Lens était présent à la mairie de Lens pour une séance de dédicaces qui a réuni plus de 200 supporters. Une apparition qui intervient à deux jours d’un rendez-vous important en Ligue des champions.

Jonathan Gradit indisponible

Sorti prématurément lors de la victoire face à l’Olympique lyonnais (2-1), le 16 octobre, Jonathan Gradit avait suscité des inquiétudes après avoir ressenti une gêne musculaire. Le staff lensois avait alors préféré ne prendre aucun risque avec un joueur qui revient déjà d’une longue période d’absence.

Selon les informations rapportées par La Voix du Nord, le défenseur ne pourra pas participer au déplacement à Bruges. Une nouvelle déception pour le joueur de 33 ans, qui espérait retrouver progressivement du rythme après sa grave blessure à la jambe survenue en novembre 2025.

Le RC Lens devra-t-il encore patienter ?

Le cas de Jonathan Gradit impose de la prudence. Le staff lensois entend éviter toute rechute et privilégier une reprise adaptée à son état physique. Son absence face au Club Bruges constitue un nouveau coup dur pour la défense artésienne, qui sera également privée d’Ismaëlo Ganiou, blessé au genou.

Après avoir retrouvé les terrains ces dernières semaines, Gradit espère désormais pouvoir poursuivre sa reprise sans nouvel incident.

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