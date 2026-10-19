OM : coup de tonnerre avant Sturm Graz, une grosse absence annoncée !

L’OM affrontera Sturm Graz jeudi en Ligue Europa avec un adversaire privé de son gardien titulaire, Daniil Khudyakov, victime d’une grave blessure et opéré avec succès.

C’est une nouvelle qui pourrait peser avant le prochain rendez-vous européen de l’OM. Le Sturm Graz devra se passer de Daniil Khudyakov pour la réception de l’Olympique de Marseille, jeudi, lors de la troisième journée de Ligue Europa.

Le club autrichien a annoncé ce lundi que son gardien titulaire avait été opéré après une grave blessure à la jambe contractée lors du derby face au Grazer AK, dimanche. Le portier russe de 22 ans souffre d’une fracture de la partie inférieure de la jambe. L’opération s’est bien déroulée, mais la durée de son indisponibilité reste inconnue.

Une opportunité à saisir pour l’Olympique de Marseille ?

Cette absence constitue un coup dur pour Sturm Graz à quelques jours d’un match important en Ligue Europa. Khudyakov avait débuté les six rencontres de championnat disputées par son équipe cette saison, confirmant son statut de numéro un dans les cages autrichiennes.

Pour l’OM, cette situation pourrait représenter un avantage, même si le remplaçant devra encore faire ses preuves dans ce contexte européen. Les Marseillais auront tout intérêt à mettre rapidement la pression sur la défense adverse et à profiter des éventuelles difficultés d’adaptation dans les buts.

Malgré tout, Sturm Graz reste un adversaire à prendre au sérieux pour l’OM, et les hommes de Bruno Genesio devront répondre présents pour ramener un résultat positif d’Autriche après deux défaites de suite dans la compétition.