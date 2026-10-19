La victoire de l’OM à Angers, la deuxième d’affilée ben Ligue 1, a apporté son lot d’enseignements positifs à Bruno Genesio.

L’OM avait besoin de cette réaction. Trois jours après sa défaite contre l’Olympiakos en Ligue Europa (0-1), Marseille a répondu sur le terrain en s’imposant largement à Angers, dimanche.

Une attaque de l’OM retrouvée

Pourtant menés dès la 14e minute, les Phocéens ont renversé la rencontre avant la pause grâce à Himad Abdelli et Nouhoum Kamissoko, avant de creuser l’écart en seconde période. Une victoire 5-2 qui fait du bien aux têtes et au classement. Pour la première fois cette saison, l’OM a enchaîné deux succès consécutifs en Ligue 1, après sa victoire à Troyes (2-0). Le club marseillais compte désormais cinq points de plus que lors de ses dernières sorties compliquées et peut regarder vers le haut avec davantage de sérénité.

L’attaque de l’OM a surtout retrouvé de l’efficacité. Himad Abdelli a lancé la révolte, Nouhoum Kamissoko a doublé la mise avant la pause, puis Amine Gouiri, Amine Harit et Igor Paixão ont participé au festival offensif. Avec cinq buts inscrits, Marseille affiche désormais l’une des attaques les plus prolifiques du championnat. Une statistique qui contraste avec les doutes apparus après les premières journées.

Kamissoko et Abdelli, deux satisfactions majeures à l’OM

Guillaume Dacquet, journaliste marseillais, a notamment souligné les performances individuelles qui ont marqué cette rencontre. « Et de vraies vraies satisfactions individuelles aujourd’hui (Abdelli, Nnadi, Harit, Aguerd, Kamissoko…) », a-t-il relevé. La prestation de Nouhoum Kamissoko constitue un signal encourageant. Le jeune Marseillais a inscrit son premier but sous le maillot olympien, juste avant la pause, et a contribué à faire basculer la rencontre. Himad Abdelli a lui aussi marqué les esprits en égalisant de la tête. Ces performances offrent des solutions supplémentaires à Genesio, qui cherche encore à stabiliser son équipe.

Autre bonne nouvelle : Igor Paixão a débloqué son compteur cette saison. Le Brésilien, qui restait sur plusieurs matches sans but ni passe décisive, a été récompensé de ses efforts en inscrivant le cinquième but marseillais. Genesio avait choisi de le laisser sur le terrain malgré la possibilité de le préserver avant le rendez-vous européen. Ce choix a payé. Paixão a retrouvé de la confiance et pourrait redevenir un élément déterminant dans l’animation offensive de l’OM.

Un classement qui laisse encore de l’espoir à l’OM

Malgré les critiques des dernières semaines, Marseille reste dans la course. Comme l’a rappelé Guillaume Dacquet, l’OM est à cinq points du leader et à deux longueurs des places européennes : « À confirmer avec deux matchs à domicile vs Le Havre et Toulouse pour t’offrir une vue différente sur ton championnat et rêver d’une saison au courage pour aller chercher quelque chose. » Le journaliste invite toutefois à la prudence : cette embellie devra être confirmée contre des adversaires qui permettront de mieux mesurer le niveau réel de l’équipe.

Le déplacement en Autriche arrive rapidement. L’OM devra confirmer sa réaction en Ligue Europa face à Sturm Graz, jeudi à 18h45. Genesio pourra s’appuyer sur la confiance retrouvée, les bonnes performances individuelles et une attaque enfin efficace. Mais l’OM devra aussi corriger les erreurs qui lui ont coûté des points en début de saison.