Privé d’Ismaëlo Ganiou, le RC Lens va se rendre à Bruges (mercredi, 21h) avec une défense décimée puisque Jonathan Gradit est incertain alors que Jean-Clair Todibo et Samson Baidoo ne sont pas à 100 %.

Le RC Lens n’aura pas le droit à l’erreur à Bruges. Après une victoire spectaculaire contre le Slavia Prague (3-2), puis une défaite face au Sporting Portugal (0-2), les Sang et Or abordent cette troisième journée de la phase de ligue avec l’envie de rebondir. Mais la préparation de ce rendez-vous européen est compliquée par plusieurs incertitudes défensives.

Udol dans l’axe, Abdulhamid sur le côté ?

Le staff du RC Lens doit notamment tenir compte de l’état physique de certains joueurs et de l’absence de solutions habituelles. Le Racing a multiplié les associations en défense centrale ces dernières semaines. Cette instabilité pourrait se poursuivre à Bruges, alors que Jonathan Gradit reste indisponible et que Ruben Aguilar est incertain. Dans ce contexte, Yannick Cahuzac doit trouver le bon équilibre entre solidité et fraîcheur physique.

Selon L’Équipe, une possibilité consiste à repositionner Matthieu Udol en défense centrale. Cette option permettrait de conserver une certaine stabilité tout en offrant davantage de liberté aux pistons. À droite, Saud Abdulhamid pourrait profiter des incertitudes entourant Ruben Aguilar pour débuter la rencontre. Ce réaménagement aurait également des conséquences sur l’animation du couloir gauche, où Michal Skoras pourrait obtenir une place dans le onze de départ. Cette hypothèse reste toutefois à confirmer.

Cahuzac doit gérer les organismes au RC Lens

Le calendrier constitue un autre élément important pour le staff du RC Lens. Entre les rencontres de Ligue 1 et les déplacements européens, l’enchaînement des matches impose une gestion rigoureuse des temps de jeu. Samson Baidoo revient notamment d’une période d’absence, tandis que Jean-Clair Todibo doit également être géré avec prudence. Dans ce contexte, Florian Thauvin devrait encore jouer un rôle essentiel. Le capitaine lensois apporte de l’expérience et reste l’un des principaux atouts offensifs de l’équipe.

Face à un Club Bruges qui vient de s’imposer sur la pelouse de l’Inter Milan (4-3), Lens devra afficher davantage de maîtrise et limiter les erreurs individuelles. La rencontre s’annonce donc importante pour la suite de la campagne européenne. La composition défensive définitive dépendra des dernières décisions du staff, mais une chose est certaine : Cahuzac devra trouver la meilleure formule pour permettre aux Sang et Or de repartir de Belgique avec un résultat positif.

L’équipe probable du RC Lens à Bruges : Risser – Antonio, S. Baidoo, Udol – Abdulhamid, Cuisance (ou Titraoui), Haidara, Skoras (ou Todibo) – Thauvin (cap.), Édouard, Ivanovic.