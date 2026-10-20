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ASSE Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Stassin !

Par Bastien Aubert - 20 Oct 2026, 11:20
Lucas Stassin (Séville)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Passeur décisif lors de la lourde défaite encaissée par le Séville FC contre le Real Madrid (1-4), Lucas Stassin (ASSE, 21 ans) voit son avenir s’éclaircir.

Le dossier Lucas Stassin est loin d’avoir livré son verdict. Parti de l’ASSE à la fin du mercato estival pour rejoindre le FC Séville, l’attaquant de 21 ans espère relancer sa carrière en Liga. Son prêt est assorti d’une option d’achat non obligatoire estimée à 25 millions d’euros.

Stassin marque encore des points à Séville

Une somme conséquente qui pourrait offrir une rentrée financière majeure aux Verts. Mais pour l’heure, rien ne garantit que le club andalou décidera de conserver définitivement l’ancien Stéphanois.Après plusieurs semaines d’absence en raison d’une blessure musculaire, Lucas Stassin a retrouvé la compétition dimanche au Santiago-Bernabéu. Entré en jeu à la 56e minute, le Belge a participé au dernier tiers de la rencontre et s’est illustré en délivrant une passe décisive lors de la défaite sévillane contre le Real Madrid (1-4).

Ce retour constitue un signal encourageant pour l’attaquant de l’ASSE, qui doit désormais retrouver du rythme après plusieurs semaines loin des terrains. Sa passe décisive ne change évidemment pas tout, mais elle lui permet de reprendre confiance et de rappeler qu’il peut apporter des solutions offensives à son entraîneur. Pour l’ASSE, qui suit forcément ses performances avec attention, cette reprise est également une bonne nouvelle.

Séville a un plan d’attaque pour le buteur de l’ASSE

Le montant de l’opération reste au centre du dossier. En cas de transfert définitif, Séville devrait débourser 25 millions d’euros pour conserver Lucas Stassin. L’option n’étant pas obligatoire, le club espagnol reste libre de sa décision à l’issue de la saison. Selon Livefoot, une éventuelle qualification européenne pourrait peser lourd dans cette réflexion. Si Séville parvient à décrocher une place en Ligue des champions ou même en Ligue Europa, le club pourrait régler le transfert du Belge à l’ASSE.

À l’inverse, une saison sans qualification européenne pourrait rendre l’opération beaucoup plus difficile à financer. Le dossier reste ouvert et dépendra de nombreux paramètres. Du côté de l’ASSE, il est encore trop tôt pour connaître l’issue de cette opération. Les dirigeants stéphanois devront attendre de voir comment évolue la saison de Stassin et quelle sera la situation sportive et financière du FC Séville au printemps prochain.

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