Fort d’un nouveau milieu de terrain travailleur à l’OM, Bruno Genesio pourrait décider de faire souffler plus longtemps que prévu l’intermittent Pierre-Emile Höjbjerg (31 ans).

L’OM tient peut-être une nouvelle formule au milieu. Après plusieurs semaines compliquées, les Phocéens ont retrouvé des couleurs en s’imposant largement à Angers (5-2), dimanche.

Højbjerg déjà sous pression à l’OM ?

Pour cette rencontre, Bruno Genesio avait choisi d’associer Tochukwu Nnadi et Nouhoum Kamissoko dans le double pivot, avec Himad Abdelli plus haut. Un choix qui a porté ses fruits. Les deux jeunes milieux ont convaincu par leur activité et leur complémentarité, tandis que Kamissoko a même inscrit son premier but en Ligue 1. Une performance qui pourrait rebattre les cartes dans l’entrejeu marseillais, où Pierre-Emile Højbjerg traverse une période délicate. Le Danois, habituellement considéré comme un cadre de l’équipe, a manqué le déplacement à Angers en raison d’un problème physique après la trêve internationale.

Mais son absence a aussi permis à Genesio de tester une association différente, qui a marqué des points. Au-delà de la blessure du milieu expérimenté, la question de sa place dans la hiérarchie pourrait donc se poser à son retour. L’insider marseillais Marwan Belkacem ne mâche d’ailleurs pas ses mots au sujet du rendement du joueur : « Il faut absolument que Genesio fasse confiance à ce qu’on a vu plutôt qu’aux statuts. Vous vous rendez compte de quoi certains se sont satisfaits au milieu avec Hojbjerg ? Rien ne justifie que PEH soit un indiscutable à date, la différence est notable. Qu’il élève drastiquement son niveau de jeu. » Il estime notamment que les performances de Nnadi, Kamissoko et Abdelli montrent que l’OM a longtemps manqué d’activité dans cette zone du terrain.

Un milieu plus travailleur, plus adapté à la Ligue 1 ?

Le constat est également partagé par David Gluzman, consultant de RMC, qui voit dans la nouvelle organisation marseillaise une réponse plus cohérente aux forces de l’effectif : « Avec les limites qualitatives et mentales de l’effectif, l’OM a fourni à Angers une prestation cohérente avec un double pivot travailleur plus conforme à la réalité de la L1 et aux forces de ce groupe. » Cette analyse souligne l’importance du travail sans ballon dans le système de Genesio. Face à des adversaires capables de mettre de l’intensité, Marseille a besoin de milieux capables de multiplier les courses, de récupérer des ballons et de protéger la défense. Sur ce point, le duo Nnadi-Kamissoko a envoyé un signal positif.

L’entraîneur de l’OM n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction après la rencontre. Sans remettre directement en cause le statut de Højbjerg, il a souligné la complémentarité de ses deux jeunes joueurs : « C’est un gros point positif. On a joué avec Kami et Nnadi, deux jeunes joueurs. Ce milieu a été très complémentaire. C’est des motifs de satisfaction. Ça nous donne beaucoup de possibilités dans ce secteur de jeu. » Le discours est clair : Genesio veut davantage de concurrence et disposer de plusieurs associations capables de répondre aux exigences du calendrier. Pour autant, rien n’indique que le Danois soit définitivement écarté. Son absence contre Angers était liée à son état physique, et Genesio devra d’abord pouvoir compter sur lui à nouveau avant de trancher. Mais le contexte a changé. Nnadi et Kamissoko ont saisi leur chance et offrent désormais des alternatives crédibles dans l’entrejeu.