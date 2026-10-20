La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si l’OM comptait rapatrier Simon Ngapandouetnbu (23 ans), les affaires se compliquent déjà.

L’OM pourrait-il regretter d’avoir laissé partir Simon Ngapandouetnbu ? Parti à Montpellier à l’été 2025 après un prêt à Nîmes, le gardien de 23 ans semble avoir trouvé dans l’Hérault le contexte idéal pour lancer sa carrière.

Selon vous, l’OM doit-il rapatrier Simon Ngapandouetnbu en 2027 ? — But! OM (@Butfc_OM) October 20, 2026

L’OM pense bien au retour de Ngapandouetnbu

Titulaire dans les cages du MHSC, l’ancien Marseillais profite enfin d’un temps de jeu régulier pour démontrer ses qualités. Ses statistiques témoignent de cette progression : après neuf journées de Ligue 2, il compte six matchs sans encaisser de but. Il avait notamment signé plusieurs prestations solides lors des premières semaines de compétition.

À seulement 23 ans, le portier camerounais dispose encore d’une marge de progression importante. Montpellier lui offre surtout la possibilité d’enchaîner les rencontres, un élément essentiel pour un gardien qui avait eu peu d’occasions de s’exprimer en équipe première à Marseille. Les performances de Ngapandouetnbu pourraient naturellement attirer l’attention de son ancien club.

Marseille doit anticiper l’avenir de son poste de gardien et pourrait être tenté de rapatrier un joueur formé au club, désormais aguerri par une saison pleine en Ligue 2. Le dossier reste toutefois à prendre avec précaution. Surtout, les conditions contractuelles évoquées autour du départ du joueur méritent d’être clarifiées avant de parler d’un retour facile.

Un retour loin d’être acquis à l’OM

C’est Mohamed Toubache-Ter qui apporte un éclairage important sur la situation. Selon le spécialiste des transferts et du MHSC, l’OM ne disposerait pas d’une clause de rachat prioritaire permettant de récupérer automatiquement son ancien gardien. Marseille conserverait seulement 50 % des droits du joueur, sans garantie de pouvoir imposer son retour. Mais c’est surtout son état d’esprit qui pourrait compliquer les plans marseillais. Toubache-Ter affirme que le gardien est pleinement engagé dans son projet montpelliérain : « Le joueur est à fond avec Montpellier, on a zéro crainte. »

Un message qui vise à rassurer les supporters du MHSC, alors que les performances du portier pourraient susciter des convoitises. Pour l’OM, le dossier Ngapandouetnbu pourrait donc représenter une opportunité intéressante, mais certainement pas une opération déjà bouclée.

Marseille devra tenir compte de la situation contractuelle du joueur, de ses intentions et de la volonté de Montpellier de conserver un gardien qui donne satisfaction. Le portier, lui, semble pour l’instant concentré sur sa progression dans l’Hérault. Le scénario d’un retour à Marseille à l’été 2027 reste possible, mais rien ne permet de l’affirmer aujourd’hui. Et si l’OM souhaite réellement rapatrier son ancien joueur, il devra probablement convaincre aussi bien Montpellier que le principal intéressé.