Soucieux de rééquilibrer les finances de l’OM, Franck McCourt pourrait avoir enfin trouvé la poule aux oeufs d’or.

Frank McCourt cherche depuis longtemps à renforcer les finances de l’OM et à mieux valoriser les talents du club. Dans cette optique, la progression des jeunes joueurs formés à Marseille pourrait représenter un levier intéressant. Et un nom commence à attirer l’attention : Nouhoum Kamissoko.

Kamissoko, un talent qui fait parler à l’OM

À 21 ans, le milieu malien suscite déjà des commentaires enthousiastes. Son profil et ses premières apparitions nourrissent l’espoir de voir émerger un joueur capable de s’installer durablement chez les professionnels, puis éventuellement d’attirer des offres importantes.Nouhoum Kamissoko a progressivement gravi les échelons à Marseille après son arrivée en provenance de l’académie malienne des Étoiles du Mandé, en 2023.

Capitaine de la réserve, il a notamment disputé 18 rencontres en National 2 lors de la saison précédente, inscrivant deux buts. Ses premiers pas en Ligue 1 ont ensuite confirmé qu’il faisait partie des jeunes profils suivis par le club. L’OM a d’ailleurs prolongé son contrat jusqu’en 2029 en juillet dernier, signe de sa volonté de sécuriser l’avenir du milieu de terrain.

C’est Antoine Wargnier, journaliste de RMC Sport, qui a lancé une estimation particulièrement ambitieuse. « McCourt va pouvoir remercier Genesio pour Kamissoko. Il vaut 20 millions d’euros dans six mois pour un club anglais », a-t-il avancé. Une projection qui repose sur le potentiel du joueur et sur sa capacité à franchir rapidement un nouveau palier. Romain Canuti, du Phocéen, a réagi avec humour en évoquant « 60 merci », une formule ironique qui ne constitue évidemment pas une véritable estimation de sa valeur marchande.

« Gros lot »

Marwan Belkacem se montre également enthousiaste au sujet du jeune milieu marseillais : « Il a un profil super intéressant : actif, régulateur et capable de se projeter. Il m’a bluffé parce qu’il a déjà la sérénité et de la confiance dans ses choix, il prend ses responsabilités. Si en plus il arrive à être plus fiable sur le jeu long, les projections : gros lot. » L’analyse de l’insider marseillais met en avant plusieurs qualités importantes pour un milieu moderne : l’activité, la capacité à organiser le jeu et l’aptitude à accompagner les offensives. Mais elle souligne aussi les axes de progression du joueur, notamment dans la précision du jeu long et les projections vers l’avant.

C’est justement sur ces détails que Kamissoko devra progresser pour confirmer les espoirs placés en lui. Pour Bruno Genesio, le défi consiste désormais à accompagner cette progression sans brûler les étapes. La prolongation jusqu’en 2029 donne à l’OM davantage de sécurité contractuelle. Si Kamissoko parvient à gagner du temps de jeu et à s’imposer dans la rotation, sa valeur pourrait naturellement évoluer.

Mais rien ne garantit aujourd’hui une vente à 20 millions d’euros, encore moins à 60 millions. Le joueur doit d’abord confirmer ses qualités sur la durée et s’installer au plus haut niveau. L’OM a néanmoins tout intérêt à poursuivre son développement, aussi bien pour ses besoins sportifs que pour une éventuelle valorisation future et un jackpot encore hypothétique pour McCourt.