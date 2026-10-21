Buteur à Troyes lors de la large victoire du RC Lens (3-1), Ruben Aguilar (33 ans) a pris un petit coup derrière la tête.

Le RC Lens a réalisé une belle opération samedi soir. Vainqueurs de Troyes (3-1) lors de la 7e journée de Ligue 1, les Sang et Or ont enchaîné un deuxième succès consécutif en championnat.

Un seul but retenu pour Aguilar

Ruben Aguilar s’est particulièrement illustré, avec une activité importante sur son côté droit et un but inscrit à la 55e minute sur un centre millimétré de Florian Thauvin. Mais une petite déception attendait le défenseur après la rencontre. La LFP a publié les classements officiels des buteurs et des passeurs après cette septième journée. Et Ruben Aguilar ne s’est vu attribuer qu’une seule réalisation : sa tête victorieuse sur le centre de Florian Thauvin.

Le premier but lensois, inscrit dès la 13e minute, n’est en effet pas comptabilisé à son nom. Sur corner, Aguilar avait repris le ballon du droit, avant que la frappe ne soit contrée et finalement déviée dans son propre but par Adrien Monfray. La LFP retient donc un but contre son camp du défenseur troyen.

Aguilar aurait pu espérer mieux

Pour le Lensois, le bilan statistique aurait pu être plus flatteur. Très actif dans son couloir, il avait déjà contribué à mettre la défense troyenne sous pression avant de trouver le chemin des filets après la pause. Son but a permis au RC Lens de faire le break et de prendre un avantage décisif dans cette rencontre. Au classement des buteurs, Aguilar entre finalement à la 56e place, avec une seule réalisation.

Odsonne Édouard, également buteur à Troyes juste avant la mi-temps, apparaît lui aussi au classement après avoir ouvert son compteur lensois. Si Aguilar peut nourrir quelques regrets sur le plan individuel, Florian Thauvin a de quoi se réjouir. Le capitaine du RC Lens a délivré deux nouvelles passes décisives contre Troyes et porte désormais son total à sept offrandes en championnat. Il conserve ainsi la tête du classement des passeurs, à égalité avec Lionel Messi au même stade de la saison.