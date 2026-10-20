Victime d’une contusion à Troyes, Ismaëlo Ganiou (21 ans) a reçu une nouvelle encourageante de la part des supporters du RC Lens.

Le RC Lens a évité le pire avec Ismaëlo Ganiou. Sorti sur blessure lors de la victoire à Troyes (3-1), le défenseur central a passé des examens qui ont révélé une simple contusion au genou. Une nouvelle rassurante, même si le joueur a dû déclarer forfait pour le déplacement en Ligue des champions contre le Club Bruges.

Les supporters du RC Lens l’envoient en équipe de France

Un retour de Ganiou contre le Paris FC reste envisageable. Mais pendant que le jeune défenseur soigne son genou, un autre sujet lui apporte du réconfort : la confiance des supporters du RC Lens, qui le voient déjà chez les Bleus.But! a récemment interrogé ses lecteurs avec une question directe : « Ismaëlo Ganiou aurait-il sa place chez les Bleus de Zidane ? »

Les réponses sont particulièrement favorables au Lensois :

Oui : 85,1 %.

Non : 14,9 %.

Le résultat est sans appel parmi les participants à ce sondage. Une large majorité estime donc que Ganiou possède les qualités nécessaires pour prétendre, à terme, à une place en équipe de France. Ce vote ne constitue évidemment pas une décision du sélectionneur, mais il témoigne de l’enthousiasme suscité par les performances du défenseur depuis le début de la saison.

Ganiou déjà repéré par Zidane en Bleu ?

L’hypothèse d’une convocation n’est d’ailleurs pas totalement fantaisiste. En septembre, Ismaëlo Ganiou avait reçu une pré-convocation pour la première liste de Zinédine Zidane à la tête des Bleus. Il n’avait finalement pas été retenu dans la liste définitive, mais cette première marque d’intérêt confirme qu’il figure dans le radar du nouveau sélectionneur. Solide dans les duels et capable d’évoluer dans une défense à trois, Ganiou possède encore une marge de progression importante.

Sa polyvalence pourrait également jouer en sa faveur. Une utilisation au poste de latéral droit est évoquée comme une piste à explorer, même si rien ne permet d’affirmer que Zidane envisage déjà de le tester à ce poste lors du prochain rassemblement. Pour le moment, la priorité du Lensois reste de retrouver les terrains après son problème au genou. Le prochain rassemblement pourrait représenter une nouvelle occasion pour Ganiou de se rapprocher de l’équipe de France. À condition que sa récente blessure ne freine pas sa progression, linéaire depuis ses débuts en pro au RC Lens.