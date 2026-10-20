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FRANCE

ASSE : Kilmer attend du très lourd à Geoffroy-Guichard contre le FC Nantes

Par Bastien Aubert - 20 Oct 2026, 14:40
Larry Tanenbaum (ASSE)

Samedi, l’ASSE accueillera le FC Nantes pour le compte de la 10e journée de Ligue 2. Un petit événement est attendu à Geoffroy-Guichard.

Le Chaudron s’apprête à accueillir une affiche particulière. Le FC Nantes se déplacera à Geoffroy-Guichard ce samedi à 20 heures, pour la dixième journée de Ligue 2. Et l’ASSE devrait pouvoir compter sur la présence de Larry Tanenbaum, le propriétaire canadien du club.

Tanenbaum de retour dans le Forez ?

Selon le site Evect, le patron de Kilmer Sports Ventures est attendu dans le Forez pour cette rencontre. Une venue qui devrait attirer l’attention, tant les déplacements du principal actionnaire restent des événements particuliers pour les supporters stéphanois. Larry Tanenbaum n’est pas un visiteur régulier de Geoffroy-Guichard. Sa dernière venue remonterait au mois de mai dernier, à l’occasion de la large victoire des Verts contre Amiens (5-0).

Ce déplacement avait alors pris une dimension particulière. Le propriétaire canadien avait assisté aux célébrations organisées autour du cinquantenaire de la finale de Coupe d’Europe des clubs champions de 1976, disputée par l’ASSE contre le Bayern Munich. Il avait également pu échanger avec plusieurs anciens joueurs de cette épopée historique. Sa présence annoncée contre le FC Nantes constituerait donc un nouveau signe d’attention envers le club, même si aucun programme officiel détaillé de sa visite n’a été communiqué.

Un rendez-vous doublement important pour l’ASSE

Sur le terrain, l’ASSE aborde cette affiche dans un contexte favorable. Les Verts viennent de s’imposer sur la pelouse du Red Star (1-0), un résultat qui leur permet de poursuivre leur bonne dynamique et de conserver une avance confortable sur leurs premiers poursuivants, selon les informations communiquées autour du club. La réception du FC Nantes représente donc une nouvelle occasion de confirmer les ambitions stéphanoises. Mais cette affiche aura également une dimension symbolique : les Canaris restent un adversaire historique, et l’opposition entre les deux clubs promet une atmosphère particulière dans les tribunes.

Tanenbaum est à la tête de l’ASSE depuis le rachat du club par Kilmer Sports Ventures en juin 2024. Depuis cette prise de contrôle, le groupe canadien s’est engagé dans un projet de long terme, avec l’objectif de replacer durablement Saint-Étienne parmi les clubs qui comptent dans le football français. Sur ce qu’on peut voir des Verts depuis le début de la saison, il semble enfin sur la bonne voie.

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