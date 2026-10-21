OM Mercato : McCourt a cherché à se remplumer en Arabie Saoudite

L’OM prépare déjà son mercato d’hiver avec une contrainte majeure : il faudra vendre avant de réellement pouvoir acheter.

La cure d’austérité instaurée par Frank McCourt n’est pas prête à prendre fin. Comme l’a récemment rappelé Grégory Lorenzi dans L’Équipe, l’OM n’est sûr de rien : ni de vendre et encore moins de recruter.

Croyez-vous à une vente de l’OM dans les prochains mois ? 🤔#OM #VenteOM — But! OM (@Butfc_OM) October 20, 2026

La cure d’austérité se poursuit

En interne, dégraisser est toujours le maître-mot. Selon nos informations, l’entourage de Frank McCourt a poussé jusqu’au bout de l’été pour boucler des ventes en Arabie Saoudite afin de renflouer les caisses. Mais le timing du marché et la ténacité de Bruno Genesio ont finalement conduit l’OM à ne pas plus se déplumer. L’opération dégraissage sera ainsi toujours en vigueur en janvier. Avec un objectif prioritaire : présenter un bilan financier plus satisfaisant en juin 2027, notamment sur le plan de la masse salariale. La DNCG reste donc au cœur de l’équation. Le club phocéen prépare une audition en décembre, qui fixera la future feuille de route.

Acheter en janvier ne sera possible que si cela reste cohérent avec cette trajectoire. Dans cette perspective, Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emile Højbjerg font partie des gros salaires susceptibles d’être concernés par une vente. Malgré un début de saison honorable, le Danois reste dans le viseur de la Juventus Turin. Une offre juteuse pour Amine Gouiri ou Nayef Aguerd pourrait également faire réfléchir la direction. Des départs de joueurs de complément, comme Neal Maupay ou Faris Moumbagna, sont aussi susceptibles de libérer de l’espace dans l’effectif. En revanche, Igor Paixão n’est pas forcément destiné à être sacrifié. Son potentiel et sa valeur marchande en font plutôt un joueur autour duquel l’OM peut construire.

Le milieu ciblé en priorité

Selon nos informations, le milieu constitue déjà le secteur prioritaire ciblé par l’OM en cas de possibilité de recruter en janvier. Le manque de profondeur dans l’entrejeu pousse la direction sportive à rechercher un joueur capable d’apporter volume, activité et équilibre. Mais cette priorité sportive ne signifie pas nécessairement une arrivée. Si aucune opportunité suffisamment intéressante ne se présente, l’OM pourrait décider de ne pas recruter et de poursuivre avec son effectif actuel jusqu’à la fin de la saison. Promouvoir des jeunes ou replacer dans ce secteur des joueurs déjà présents (comme Ulisses Garcia) est une option envisagée en interne. Le dossier Tosin Adarabioyo illustre parfaitement le type d’opération que l’OM pourrait rechercher cet hiver.

Toujours d’après nos sources, le dossier du défenseur, transféré de Chelsea à Tottenham cet été, avait été beaucoup plus actif à l’OM que Jean-Clair Todibo, finalement parti au RC Lens. Plutôt que d’investir immédiatement 10 ou 15 M€ sur un joueur supplémentaire, Marseille voulait privilégier une formule comprenant un prêt avec une prise en charge partielle du salaire et éventuellement une option d’achat. Ce montage permettrait de renforcer l’effectif phocéen sans remettre en cause la probable ligne dure fixée pour les prochains mois. Preuve que Lorenzi a déjà des idées pour se renforcer à moindre coût cet hiver. En secret, le directeur sportif espère avoir davantage de latitude qu’en été mais il sait aussi que la prudence restera la règle. En ce sens, l’hypothèse d’un nouveau mercato blanc ne peut être écartée.