Après des premiers mois compliqués à l’OM, Himad Abdelli semble avoir enfin trouvé la bonne carburation à Marseille.

L’histoire d’Himad Abdelli à l’OM a très mal commencé. Arrivé à Marseille avec l’ambition de s’imposer dans son club de cœur, l’international algérien a rapidement vécu une période particulièrement difficile. Sa collaboration avec Roberto De Zerbi s’est limitée à une seule rencontre, la lourde défaite contre le PSG (0-5), le 8 février.

Abdelli enfin prêt à s’imposer à l’OM

La suite n’a pas été plus heureuse. En manque de rythme après la CAN, Abdelli a peiné à trouver sa place dans un collectif en pleine crise. Les tensions internes et les changements successifs à la tête du club ont encore compliqué son intégration. En fin de saison, son bilan était particulièrement maigre : seulement deux titularisations et une mise à l’écart lors des trois dernières journées de championnat, après un différend avec Habib Beye.

Plutôt que de tourner définitivement la page, Abdelli a décidé de se battre pour sa place. Et le changement d’entraîneur lui a offert une nouvelle opportunité. Avec Bruno Genesio, le milieu de terrain a retrouvé un environnement plus serein et une relation de confiance qui semble porter ses fruits.

L’approche humaine du technicien marseillais aurait notamment aidé le joueur à digérer les mois difficiles traversés lors de son arrivée. Mais Abdelli sait qu’il doit encore franchir un cap pour s’installer durablement parmi les cadres de l’équipe. Les chiffres témoignent néanmoins de sa progression. Le milieu algérien a débuté les neuf rencontres qu’il a disputées avec l’OM cette saison. Plus important encore, il commence à peser directement sur les résultats de son équipe.

Un buteur dans l’âme ?

Le déclic offensif est particulièrement visible depuis quelques jours. Face à Troyes, le 11 octobre, Abdelli avait réclamé le penalty finalement transformé lors de la victoire marseillaise (2-0). Une démarche révélatrice de son envie de débloquer son compteur sous ses nouvelles couleurs. Une semaine plus tard, contre Angers, son ancien club, il a franchi un nouveau palier. Alors que l’OM était mené, il a égalisé de la tête à la 37e minute sur un centre de Timothy Weah. Fidèle à son respect pour le SCO, il n’a pas célébré son but. Marseille s’est finalement imposé largement (5-2), et Abdelli a encore joué un rôle important dans le succès olympien.

Bruno Genesio ne cache pas sa satisfaction face aux progrès de son joueur. « Il a le coffre pour enchaîner. Il apporte une maîtrise technique, récupère des ballons », souligne l’entraîneur, qui apprécie également la polyvalence du milieu. Car Abdelli ne se contente pas de marquer. Il peut évoluer dans le double pivot du 4-2-3-1 ou occuper un rôle plus offensif en numéro 10. Cette capacité à couvrir plusieurs postes constitue un atout précieux pour un OM qui cherche encore son équilibre.

« Il est impossible de faire des débuts plus compliqués, mais ça l’a vacciné sur le fait qu’il fallait être costaud mentalement, résume-t-on dans son entourage dans L’Équipe. Il n’a jamais été question qu’il renonce à s’imposer à l’OM. » La renaissance d’Abdelli reste toutefois à confirmer sur la durée. Le retour de Pierre-Emile Højbjerg pourrait notamment redistribuer les cartes dans l’entrejeu. L’Algérien devra démontrer qu’il peut être complémentaire du Danois et conserver sa place lorsque la concurrence sera plus forte. Pour l’instant, le pari est réussi.