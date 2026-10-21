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FRANCE

RC Lens : coup de massue pour Thauvin avant Bruges !

Par Bastien Aubert - 21 Oct 2026, 10:00
Edouard et Thauvin au RC Lens

Malgré un début de saison brillant, les supporters du RC Lens voient mal Florian Thauvin (33 ans) revenir en équipe de France sous la houlette de Zinedine Zidane.

Florian Thauvin a retrouvé des couleurs dans le Nord. Le champion du monde 2018 s’est imposé comme un élément majeur du RC Lens, grâce à sa créativité, son expérience et son influence dans le secteur offensif. Ses prestations lui permettent de nourrir à nouveau l’ambition de porter le maillot bleu.

Thauvin, c’est non en Bleu !

Le capitaine du RC Lens ne cache d’ailleurs pas son envie de retrouver l’équipe de France sous les ordres de Zinédine Zidane. Après avoir manqué la Coupe du monde 2026, il entend continuer à performer en club pour se donner une nouvelle chance. Mais à son âge, chaque rassemblement représente un défi supplémentaire face à une concurrence offensive particulièrement relevée.

But! a posé une question directe à ses lecteurs : « Thauvin a-t-il encore une chance d’être appelé chez les Bleus ? » Les résultats sont sans appel parmi les internautes ayant participé au sondage :

  • Non : 64,3 %
  • Oui : 35,7 %

Près de deux tiers des votants ne croient donc pas à un retour de Florian Thauvin en équipe de France. Un résultat qui traduit le scepticisme d’une partie des supporters, malgré les performances du numéro 10 du RC Lens.

Attention toutefois : ce sondage ne représente pas nécessairement l’opinion de l’ensemble des supporters français et ne préjuge évidemment pas des choix du sélectionneur.

Deux obstacles majeurs pour le capitaine du RC Lens

Le principal frein potentiel reste la concurrence. Les Bleus disposent de nombreuses solutions offensives, avec notamment Michael Olise, Rayan Cherki et Maghnes Akliouche, sans oublier plusieurs joueurs capables d’évoluer sur les ailes ou dans l’axe. Pierre Ménès a lui aussi exprimé ses réserves sur les chances de Thauvin.

Il estime notamment que le Lensois ne dispose pas de l’âge requis pour s’imposer dans la sélection actuelle, malgré son implication et ses bonnes performances en club. Un avis tranché qui ne fait toutefois pas office de verdict officiel.

Malgré ces doutes, le capitaine du RC Lens conserve ses ambitions internationales. Son retour chez les Bleus en 2025, après plus de six ans d’absence, avait montré qu’il pouvait encore convaincre le staff tricolore.

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