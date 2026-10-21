Après avoir investi près de 800 millions d’euros à l’OM, Frank McCourt est bien décidé à vendre le club pour deux bonnes raisons.

Depuis le rachat de l’OM en octobre 2016, Frank McCourt a investi des sommes considérables pour développer le club phocéen. Pourtant, à l’approche du dixième anniversaire de son arrivée, l’avenir de l’Américain à Marseille alimente de nouveau les spéculations.

Canuti confirme des discussions pour la vente de l’OM

Dans l’émission « Thomas parle Foot », diffusée sur YouTube, Romain Canuti affirme que des discussions existeraient autour d’une possible cession de l’OM, potentiellement en 2027. « Les infos que j’ai, c’est que ça discute », explique le journaliste du Phocéen. Cette déclaration relance un dossier régulièrement évoqué ces dernières années. Elle ne signifie toutefois pas qu’un accord a été trouvé avec un repreneur, ni qu’un calendrier de vente a été officiellement arrêté. La direction marseillaise a plutôt affiché ces derniers mois sa volonté d’accueillir de nouveaux partenaires au capital.

Selon Canuti, l’une des raisons majeures de la déception de McCourt concernerait les revenus télévisuels du football français. Lorsqu’il a investi à Marseille, l’homme d’affaires aurait anticipé une forte progression des droits de diffusion, avec l’ambition d’atteindre un milliard d’euros par an. « On lui a aussi dit dans son entourage que les droits TV de la Ligue 1 allaient changer, que l’hégémonie de Canal+ allait s’arrêter et qu’il y aurait l’objectif des 1 milliard d’euros par an », raconte le journaliste.

Les revenus générés par la diffusion du championnat sont finalement restés très éloignés de cette ambition. La situation demeure d’ailleurs préoccupante pour les clubs français : la Ligue prépare déjà un nouvel appel d’offres pour la période 2027-2032, signe des interrogations persistantes autour du modèle audiovisuel du championnat. Pour McCourt, qui avait pu intégrer des perspectives de croissance importantes dans son projet initial, cette évolution aurait changé les calculs économiques.

McCourt abusé sur le format de la Ligue des champions ?

L’autre pilier évoqué par Romain Canuti concerne la Ligue des champions. D’après le journaliste, McCourt aurait imaginé une compétition se rapprochant davantage du modèle des ligues fermées américaines, avec une place plus sécurisée pour les grands clubs et des perspectives économiques renforcées. Or, malgré la réforme de la compétition européenne, le système reste fondé sur la qualification sportive. Les clubs doivent continuer à obtenir leur place sur le terrain, sans garantie de participation saison après saison.

Cette différence entre les attentes initiales et la réalité du football européen aurait donc pesé dans la réflexion du propriétaire marseillais. Selon Canuti, l’investissement à l’OM reposait notamment sur ces deux perspectives : la progression des droits TV et les retombées économiques attendues de la Ligue des champions. Le journaliste du Phocéen estime également que McCourt n’avait pas anticipé un engagement financier aussi important sur la durée. « Au départ, il pensait mettre 100 millions pour un truc qui allait valoir 5 ou 6 fois plus ensuite. Il n’avait pas prévu de mettre 800 millions d’euros », affirme-t-il.

Ce montant correspond à l’ordre de grandeur avancé dans le débat autour des investissements cumulés du propriétaire, mais il ne constitue pas un bilan financier détaillé et audité. La rentabilité réelle de l’opération dépend notamment de la valorisation du club, de ses dettes, de ses revenus et des capitaux effectivement engagés. Canuti ajoute qu’un acheteur potentiel pourrait fortement intéresser McCourt. Reste une question décisive : le prix. Le journaliste souligne lui-même que l’estimation du propriétaire serait susceptible de varier.

Une vente de l’OM à l’horizon 2027 ?

Malgré ces déclarations, il serait prématuré d’annoncer le départ définitif de Frank McCourt. En septembre, le président Stéphane Richard avait expliqué que le propriétaire souhaitait accueillir des partenaires stratégiques, tout en écartant l’idée d’une vente totale imminente.

Le scénario d’une cession en 2027 reste donc une hypothèse alimentée et confirmée notamment par les informations de Canuti, et non une décision officielle. Entre la recherche de nouveaux investisseurs et une éventuelle vente complète, plusieurs issues demeurent possibles.

Pour les supporters marseillais, le feuilleton est loin d’être terminé. Si un repreneur se manifeste avec une offre correspondant aux attentes de McCourt, le dossier pourrait évoluer. Mais tant qu’aucun accord n’est annoncé, l’Américain reste le propriétaire de l’OM.