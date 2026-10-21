Titulaires dimanche lors de la large victoire de l’OM à Angers (5-2), Nouhoum Kamissoko et Tochukwu Nnadi pourraient ne pas le rester très longtemps.

L’OM a peut-être trouvé une nouvelle formule au milieu de terrain. Dimanche, lors de la large victoire à Angers (5-2), Bruno Genesio a aligné Nouhoum Kamissoko et Tochukwu Nnadi dans un double pivot, avec Himad Abdelli positionné plus haut. Un choix payant, puisque Marseille a inscrit cinq buts et affiché un visage particulièrement séduisant. Mais cette prestation pourrait aussi rebattre les cartes dans l’entrejeu marseillais. Car le retour de Pierre-Emile Højbjerg est attendu, et la hiérarchie pourrait rapidement évoluer.

Højbjerg, un retour déjà réclamé à l’OM !

But! a posé directement la question à ses lecteurs : « Højbjerg doit-il réintégrer le onze de l’OM à son retour ? » Les résultats sont sans ambiguïté : 66,7 % des votants répondent oui, contre 33,3 % qui préfèrent ne pas le revoir immédiatement titulaire. Ce sondage ne représente évidemment pas l’ensemble des supporters marseillais. Il révèle néanmoins qu’une majorité des participants souhaite retrouver le vice-capitaine dans l’équipe de départ. Pour Højbjerg, l’enjeu est donc double : retrouver pleinement ses moyens après sa blessure, mais aussi convaincre que son expérience reste indispensable à l’équilibre de l’équipe. Les deux jeunes milieux ont pourtant profité de leur opportunité à Angers.

Kamissoko a notamment inscrit son premier but en Ligue 1, tandis que Nnadi a participé à une association qui a donné davantage d’énergie à l’entrejeu marseillais. Leur prestation a relancé le débat sur la composition idéale de l’OM. Leur problème est simple : Højbjerg reste un joueur expérimenté, habitué aux responsabilités et capable d’apporter de la stabilité dans les moments difficiles. Si Genesio choisit de le réintégrer immédiatement, l’un des deux jeunes pourrait retrouver le banc. Et le technicien devra alors trancher entre la continuité d’une formule qui vient de fonctionner et le retour d’un cadre de son effectif.

Genesio face à un premier choix délicat à l’OM

Le coach marseillais dispose désormais de plusieurs solutions pour composer son milieu. Cette concurrence peut être bénéfique à l’OM, à condition que chacun accepte son rôle et que les associations retenues répondent aux besoins de l’équipe. La victoire à Angers ne garantit donc pas à Kamissoko et Nnadi une place durable dans le onze. Mais elle leur donne des arguments pour continuer à prétendre à du temps de jeu. À l’inverse, Højbjerg devra retrouver le rythme et démontrer qu’il peut apporter davantage que les joueurs qui l’ont remplacé.

L’OM se déplace en Autriche pour affronter le Sturm Graz jeudi 22 octobre, à 18h45, en Ligue Europa. Ce rendez-vous pourrait donner une première indication sur les intentions de Genesio, même si Højbjerg est pour l’instant annoncé incertain pour cette rencontre. Le coach marseillais en dira plus en conférence de presse, ce soir à partir de 19h45.