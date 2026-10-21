En conférence de presse, Yannick Cahuza a donné des nouvelles positives des blessures d’Ismaël Ganiou et de Jonathan Gradit.

Le RC Lens va devoir se passer de plusieurs éléments pour son rendez-vous européen. Ce mercredi soir, les Sang et Or affrontent le Club Bruges dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions, avec l’ambition de rebondir après leur défaite contre le Sporting Portugal (0-2).

Gradit et Ganiou attendus jeudi au RC Lens

Mais à l’approche de cette rencontre, Yannick Cahuzac a aussi apporté des nouvelles encourageantes concernant son infirmerie. Deux défenseurs pourraient bientôt retrouver le groupe : Jonathan Gradit et Ismaëlo Ganiou. Absent ces derniers jours, Jonathan Gradit a franchi une première étape dans sa reprise. Le défenseur du RC Lens a recommencé à travailler individuellement et pourrait retrouver les séances collectives dès jeudi.

En conférence de presse, Yannick Cahuzac a confirmé cette évolution positive : « Jo’ (Gradit) a repris individuellement et devrait réintégrer les séances collectives à partir de jeudi. » C’est un signal encourageant pour le staff lensois, qui espère pouvoir compter à nouveau sur l’expérience du défenseur. Sa reprise avec le groupe ne signifie toutefois pas qu’il sera immédiatement apte à jouer. Le staff devra observer ses sensations et sa capacité à enchaîner les séances avant de décider de la suite.

Le cas d’Ismaëlo Ganiou évolue lui aussi dans le bon sens. Le jeune défenseur devait encore passer des examens concernant son genou, mais les perspectives annoncées par Cahuzac sont positives. « Pareil pour Ismaëlo (Ganiou), qui devait passer encore des examens et qui reprendra également jeudi avec le groupe », a précisé l’entraîneur lensois. Le Racing pourrait donc récupérer deux solutions défensives dans les prochains jours. Une perspective intéressante pour un calendrier chargé, entre la Ligue 1 et la campagne européenne. Comme pour Gradit, aucune date de retour à la compétition n’a cependant été communiquée. La priorité reste de permettre au joueur de reprendre progressivement sans précipiter les choses.

Nawrocki et Sima encore absents

Tout n’est pas encore réglé pour autant dans l’infirmerie du RC Lens. Maik Nawrocki et Abdallah Sima restent indisponibles pour plusieurs semaines, selon les informations données par Cahuzac. Deux absences qui limitent encore les possibilités du technicien, notamment dans la gestion des rotations. « On a toujours Maik (Nawrocki) et Abdallah (Sima) parmi les blessés », a rappelé le coach. Pour le reste, l’entraîneur des Sang et Or estime disposer d’un groupe suffisamment fourni pour préparer le déplacement en Belgique.

Le retour progressif de Gradit et Ganiou serait une bonne nouvelle pour la suite de la saison. Avec les matches qui s’enchaînent, pouvoir compter sur davantage de solutions devient essentiel pour le RC Lens. Mais le club ne prendra pas de risque inutile. La reprise collective prévue jeudi constituera une étape importante, pas une garantie de retour immédiat en match. En attendant, les Sang et Or doivent se concentrer sur leur défi européen face au Club Bruges (21h).