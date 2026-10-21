Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Lancé contre l’Olympiakos (0-1) par Bruno Genesio, Bamo Méïté (24 ans) aurait pu quitter l’OM au cours du dernier mercato estival.

L’histoire entre Bamo Méïté et l’OM aurait pu prendre un tournant radical. Selon L’Équipe, le défenseur a été profondément affecté par la course-poursuite dont il avait fait l’objet à Marseille en 2024. Un épisode qui l’aurait poussé à quitter immédiatement son domicile avec sa compagne et leur bébé pour rejoindre Paris, où il dispose d’attaches familiales.

Méïté a déjà envisagé de quitter l’OM

Le joueur de 24 ans aurait ensuite passé une partie de l’été à se demander s’il pouvait réellement revenir dans la cité phocéenne. Un départ était même devenu une possibilité sérieusement envisagée. Au-delà du sportif, c’est donc un contexte personnel particulièrement difficile qui a pesé sur son avenir. Dans ce dossier, le Stade Rennais avait manifesté son intérêt. La formation bretonne s’était renseignée sur le défenseur, à la recherche de solutions pour renforcer son arrière-garde. Mais l’OM n’aurait pas souhaité ouvrir la porte à n’importe quel prix.

D’après L’Équipe, Medhi Benatia avait fixé la barre à 30 millions d’euros. Une somme particulièrement élevée pour un joueur qui cherchait encore à retrouver une place importante dans la rotation marseillaise. Le club rennais aurait été refroidi par cette exigence financière et n’aurait pas donné suite. Cette valorisation illustre la volonté de Marseille de conserver la maîtrise du dossier, malgré les difficultés rencontrées par le joueur. À l’époque, les dirigeants olympiens ne semblaient pas disposés à faciliter son départ sans une offre conséquente.

Un accompagnement pour tenter de le rassurer

Toujours d’après L’Équipe, Benatia aurait également promis à Méïté la possibilité de consulter un psychologue si le besoin s’en faisait sentir. Une démarche destinée à accompagner le défenseur après ce qu’il avait vécu et à l’aider à envisager son retour dans de meilleures conditions. Mais le retour à Marseille serait resté compliqué. Le quotidien sportif rapporte que le joueur aurait continué à se montrer méfiant et sur ses gardes. Une situation qui rappelle que la gestion d’un joueur ne se limite pas à ses performances sur le terrain : son sentiment de sécurité et son équilibre personnel comptent aussi.

À 24 ans, Méïté tente désormais de retrouver une place dans le projet marseillais. Son utilisation contre l’Olympiakos par Bruno Genesio lui a offert une nouvelle occasion de se montrer, alors que la concurrence reste importante à l’OM en défense. Cette apparition ne garantit pas pour autant un statut de titulaire. Elle peut toutefois constituer un signal encourageant pour un joueur dont le parcours récent a été marqué par les difficultés et l’incertitude. Le dossier rennais appartient désormais au passé.