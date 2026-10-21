PSG, OM, OL, RC Lens, Stade Rennais : c’est confirmé pour le nouveau diffuseur de la Ligue 1 !

La LFP a officiellement acté le lancement d’un nouvel appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 à partir de 2027. De quoi rebattre les cartes pour le ou les nouveaux diffuseurs.

C’est confirmé, la Ligue 1 devrait bien avoir un ou plusieurs nouveaux diffuseurs à partir de la saison 2027-2028. Comme rapporté par L’Équipe, la Ligue de football professionnel (LFP) a entériné ce mercredi le lancement à venir d’un appel d’offres pour les droits de diffusion du championnat de France entre 2027 et 2032. Une annonce importante pour l’avenir des droits TV du football français, alors que la plateforme Ligue 1+, lancée par la LFP pour diffuser son propre championnat, occupe aujourd’hui une place centrale dans le paysage audiovisuel de la Ligue 1.

Un nouvel appel d’offres lancé dès cette année !

Selon les informations de L’Équipe, la LFP a donc décidé de remettre sur le marché les droits de diffusion de la Ligue 1 pour la période 2027-2032, avec un appel d’offres qui sera lancé dès cette année. L’objectif est notamment d’attirer de nouveaux acteurs et de trouver une solution financièrement plus avantageuse pour les clubs français. Une décision qui concerne directement l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais, le RC Lens ou encore le Stade Rennais, dont les revenus dépendent en partie des droits audiovisuels du championnat.

Qui pour succéder à Ligue 1+ ?

Reste désormais à savoir qui diffusera la Ligue 1 à compter de la saison 2027-2028. Plusieurs acteurs pourraient se positionner sur ce nouvel appel d’offres, à commencer par Canal+, diffuseur historique du championnat de France, Amazon Prime Video, qui a diffusé la Ligue 1 entre 2021 et 2024, ou encore Netflix, dont l’arrivée sur le marché des droits TV du football français constituerait une véritable nouveauté. Aucun de ces diffuseurs n’a toutefois officiellement annoncé sa candidature. Quant à Ligue 1+, sa disparition n’est pas encore actée, la plateforme pouvant notamment poursuivre son activité avec un nouveau partenaire chargé de sa distribution. Une chose est sûre : un nouveau feuilleton des droits TV de la Ligue 1 s’annonce dans les prochains mois.