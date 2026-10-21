PSG – OL : coup de théâtre, le choc reporté ?

Prévu ce dimanche au Parc des Princes, le choc entre le PSG et l’OL pourrait finalement être reporté pour des raisons de sécurité.

Le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, programmé ce dimanche (20h45) au Parc des Princes pour le compte de la huitième journée de Ligue 1, pourrait finalement ne pas se disputer à la date prévue. Alors que cette affiche doit opposer les deux premiers du championnat, son organisation suscite des interrogations en raison du contexte sécuritaire particulièrement tendu dans la capitale. Selon les informations de RMC Sport, les autorités envisageraient ainsi un éventuel report de la rencontre, à quelques jours seulement de ce rendez-vous très attendu entre les hommes de Luis Enrique et ceux de Paulo Fonseca.

Les autorités envisagent un report de PSG – OL

La raison de cette incertitude serait liée aux importantes mobilisations attendues ce week-end en région parisienne. Après les manifestations et les violences survenues samedi dernier, un nouvel appel à manifester a été lancé pour le samedi 24 octobre. Les autorités doivent donc anticiper un dispositif de sécurité conséquent, alors que Paris accueillera également dimanche une rencontre de football américain entre les Pittsburgh Steelers et les New Orleans Saints au Stade de France. Dans ce contexte, la tenue de PSG – OL au Parc des Princes pourrait compliquer davantage la mobilisation des forces de l’ordre. D’après RMC Sport, des discussions seraient ainsi en cours autour d’un éventuel décalage de cette affiche de Ligue 1.

Aucune décision officielle pour le moment !

Pour l’heure, aucun report de PSG – OL n’a toutefois été officialisé par la Ligue de Football Professionnel. La rencontre reste donc programmée ce dimanche à 20h45 au Parc des Princes. Un premier changement est néanmoins déjà intervenu dans le calendrier de la huitième journée de Ligue 1 : initialement prévu samedi, le match entre Toulouse et Troyes a été décalé au dimanche 25 octobre à 17h15, à la demande de la préfecture de Haute-Garonne. Un précédent qui montre que les contraintes sécuritaires peuvent entraîner des modifications de programmation. Reste désormais à savoir si le choc entre le PSG et l’OL connaîtra le même sort, alors que les deux équipes doivent également disputer une rencontre européenne cette semaine.