Discipline : une mauvaise nouvelle pour l’OL, une bonne pour le PSG

Voici les décisions prises ce mercredi par la commission de discipline de la LFP.

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) s’est réunie ce mercredi pour examiner les incidents survenus le week-end dernier sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue 2 et a rendu ses décisions.

Nakamura suspendu pour PSG – OL !

Expulsé dimanche dernier lors de la victoire de l’Olympique Lyonnais contre l’OGC Nice (2-1), Keito Nakamura a écopé d’un match de suspension ferme, assorti d’un match avec sursis. L’ailier japonais de l’OL manquera donc le choc face au Paris Saint-Germain, prévu ce dimanche (20h45), en clôture de la huitième journée de Ligue 1.

L’ensemble des décisions de la commission de discipline de la LFP

EXCLUSIONS



Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Keito NAKAMURA (Olympique Lyonnais)



POLICE DES TERRAINS



LIGUE 1 McDONALD’S



6ème journée de Ligue 1 McDonald’s : Stade Brestois 29 – Angers SCO du samedi 10 octobre 2026.

Comportement des supporters de Brest : Usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées.

Fermeture pour un match ferme par révocation du sursis et un match avec sursis de la tribune Quimper du stade Francis-Le Blé.

La sanction prend effet à partir du mardi 27 octobre 2026 à 00h00.



8ème journée de Ligue 2 BKT : Clermont Foot 63 – Red Star FC du samedi 10 octobre 2026.

Comportement des supporters de Clermont : Usage d’engins pyrotechniques.

Fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Livradois du stade Gabriel-Montpied.



La sanction prend effet à partir du mardi 27 octobre 2026 à 00h00.



La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu mercredi 28 octobre 2026 à 18h00.