RC Lens, ASSE : les Verts peuvent nourrir un gros regret

Courtisé par l’ASSE durant sa formation, Kyllian Antonio a finalement choisi le RC Lens en 2023. Trois ans plus tard, le défenseur de 18 ans enchaîne les expériences au plus haut niveau et donne quelques regrets aux Verts.

Lens avait devancé une forte concurrence

Le parcours de Kyllian Antonio aurait pu s’écrire dans le Forez. Comme le rapporte Peuple Vert, citant L’Équipe, l’ASSE figurait parmi les clubs intéressés par le défenseur lorsqu’il évoluait encore chez les jeunes. Le PSG, Montpellier, Rennes, Reims et Troyes suivaient également son évolution.

Passé par l’US Torcy et l’INF Clairefontaine, Antonio a finalement rejoint le RC Lens durant l’été 2023. Alaeddine Yahia, rapidement convaincu par son potentiel, avait alors effectué un important travail de persuasion auprès du joueur et de son entourage. La maison Sang et Or avait remporté une bataille particulièrement relevée.

Une ascension express chez les Sang et Or

Depuis son arrivée à la Gaillette, le défenseur central a franchi toutes les étapes. Will Still l’a lancé chez les professionnels en mars 2025, lors d’un derby face au LOSC. Antonio a ensuite progressivement trouvé sa place dans la rotation lensoise, malgré une marge de progression encore présente dans la lecture du jeu et la prise d’information.

Son jeune parcours est déjà riche d’une Coupe de France, remportée contre Nice, et d’un Trophée des champions. Blessé quelques jours avant la finale de Coupe, le Français avait tout de même tenu à participer à ce rendez-vous. Il a depuis découvert la Ligue des champions, une trajectoire qu’il n’imaginait pas connaître aussi rapidement. Le discours de Kyllian Antonio avait d’ailleurs déjà marqué les esprits.

Une nouvelle occasion de gagner du temps de jeu

Installé dans le groupe de Yannick Cahuzac et sous contrat jusqu’en juin 2028, Antonio pourrait encore profiter des absences qui touchent actuellement le secteur défensif lensois. Avant le déplacement à Bruges, l’entraîneur des Sang et Or a notamment annoncé les forfaits de Ganiou, Gradit et Nawrocki.

Le RC Lens sera amoindri par les blessures pour le déplacement à Bruges : Ganiou, Gradit, Nawrocki et Sima sont annoncés absents. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2112593672306823409

Ces indisponibilités peuvent ouvrir un peu plus la porte au jeune défenseur, désormais confronté aux exigences européennes. Cahuzac le décrit comme un joueur à l’écoute, travailleur et posé, promis à un bel avenir. Pour l’ASSE, le constat est plus amer : son potentiel avait bien été identifié, mais Lens avait su se montrer plus convaincant au moment décisif.